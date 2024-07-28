Aşırı sıcaklar yeniden gelecek mi? Orhan Şen Eyyam-ı Bahur tartışmalarına son noktayı koydu... Eylülü işaret etti

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Yurt genelinde nemli sıcak hava dalgası son bir haftadır yerine yağış ve serin bir havaya bıraktı. Temmuz ayını bitirirken önümüzdeki günlerde hava durumunun ne olacağı merak konusu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün ve ilerleyen günlerde yurt genelinde beklenen hava durumu tahminini paylaştı. CNN TÜRK canlı yayınında konuşan Şen'in uyarılarından satır başları şu şekilde:

İstanbul'da güzel bir hava var. Bugün 32 derece civarında olacak. Yağış İstanbul'a salı günü gelecek. Sıcaklıklar biraz düşmeye başladı. Biraz serinlik verdi. Ama önümüzdeki günlerde İstanbul'da sıcaklık 2-3 derece daha düşecek.

Eyyam-ı Bahur, sıcak hava dalgası geliyor gelmiyor diye konuşmanın anlamı yok. Sıcak hava dalgasını çok gördük. Eyyam-ı Bahur'un anlamı sıcak hava. Eskiden de temmuz ve ağustosta sıcak hava dalgası hep olmuştur. Halkımız gerçek uzmanların dediklerine baksın. Böyle gelecek diye bir şey yok. Biz esas sıcak hava dalgalarını haziran temmuzda yaşadık. Geride kaldı diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde hava daha serin olacak. Yerel yağışlar olacak.

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Dün öğleden sonra Şile'de kuvvetli yağışlar meydana geldi. Bu bireyse bulutların yağışları. Kararsız atmosferde, nemle sıcaklık birleşip bu olayı meydana getiriyor. Bulutlarda teker teker gelip ilçe ilçe yağabiliyor. Sistem yağışı değil bunlar. Bunlar daha çok gelecek. Anadolu'nun birçok yerinde de göreceğiz yazın sonuna kadar.

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Eylül sonuna kadar bu yaz devam edecek. Hatta daha sıcak geçecek eylül. Bu sene kışın nasıl geçeceği de çok önemli. Bu sene La Nina'nın etkisine gireceğiz. Ekim sonu Kasım gibi yağışlar başlayacak, serin olacak. Bu sene Türkiye kışı yaşayacak. İstanbul'a kar yağma ihtimali var.

Önümüzdeki 20 gün içerisinde bir sıcak hava dalgası yok. Halk korkup telaşa kapılmasın, bu geliyor şu geliyor diye. Daha normal havalara girdik.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan rapora göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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