Aşırı sıcak hava geri geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen, tarih verip 5 ili işaret etti... 'Bu pastırma yazı değil'

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Eylül yağmurları gidiyor, yaz sıcağı geliyor. Birçok ilde sağanak yağış etkili olmuş, bazı bölgelerde ise taşkınlar görülmüştü. Önümüzdeki günlerde ise mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava yaşanacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Hafta sonu yurtta sıcakların artarak yaz değerlerine ulaşacağını söyleyen Şen, bu sıcakların 'pastırma sıcağı' olmadığının da altını çizdi.

Prof. Dr. Orhan Şen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Yaz geri geliyor. Bugünden itibaren sıcaklıklar artmaya başlıyor. İç ve doğu bölgelerde ortalamanın altına inen sıcaklıklar üstüne çıkacak. Hafta sonu yurtta daha da artarak yaz değerlerine ulaşacak. Hafta sonu Aydın, Manisa, Muğla, Hatay, Adana'da aşırı sıcaklar etkili olacak.

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Bu pastırma sıcakları değil. Pastırma sıcakları Kasım ayında gece sıcaklıklarının düşmesi gerek. Öğlen ile gece ardından 20 derece civarında fark olursa pastırma sıcakları denir.

Bugün salı Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa yakası, Karabük, Ağrı, Van yerel sağanak yağışlı, Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’in iç yer yer sis var. Haftanın diğer günlerinde yağış yok.

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa yakası, Karabük, Bolu, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır'ın güneyi, Van ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle yurdun güney ve batı yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.