Aşırı sıcaklar geri dönüyor! Prof. Dr. Şen çarşamba gününe dikkat çekti ve uyardı

Haberin Devamı

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Ordu ve Artvin çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzey, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN HAVA ISINACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen,çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların artacağını belirtti. Şen'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Haberin Devamı

Çarşamba günü risk oluşturacak düzeydeydi. Salı gününe kadar ortalamalara gelecek sıcaklık. Çarşamba günü ısınma başlıyor. Perşembe ve cuma günü bir sıcak hava dalgası geliyor. Geçen haftanın bir tık altında. Tekrar 40’lı derecelere çıkma ihtimali var. Cuma İstanbul’da, cumartesi iç Anadolu ve Ege Bölgesi’nde de yükselecek. Orman yangınlarına dikkat etmemiz gerekiyor.

Bugün rüzgar olduğu için hissedilen sıcaklık düşük. Çarşamba, perşembeden nem artıyor. Bizi takip etsinler, CNN Türk’ten ilk öğrenen onlar olsun. Eyyam-ı Bahur-u Araplar kullanır, bunun Türkçe’si sıcak hava dalgasıdır.

Çarşamba günü için beklenen hava durumu tahminlerini gösteren harita...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42