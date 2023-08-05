Aşırı sıcak havalar daha ne kadar sürecek? Prof. Dr. Orhan Şen bölge bölge uyardı

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Son yılların en sıcak yaz ayını geçiren Türkiye, adeta kavruluyor. Haftasonu Afrika sıcaklarının da gelmesiyle etkisi giderek arttı. Peki bu sıcak havalar ne zaman son bulacak. Meteorloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı:

"ANKARA'DAKİ SICAKLIK 38 DERECEYE KADAR ÇIKABİLİR"

Sıcak havalar bu hafta sonu da etkisini sürdürüyor. Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün cumartesi, hafta sonunun ilk günü. İstanbul yine sıcak. Ortalama sıcaklık 33-34 derece. Bu şehir içerisinde bazı bölgelerde 35 dereceye çıkabilir. İstanbul'un dışında Ege'de bugün hava sıcak. Sıcaklıklar yarın Batı'dan iç bölgelere doğru kayıyor. Yani İç Anadolu, İç Ege'nin doğusu yarın ve pazartesi aşırı sıcak görünüyor. Ankara'da bugün 34, yarın 36-37 derece hatta 38 dereceye kadar çıkabilir. Başkent, pazartesi günü de bu şekilde görünüyor" dedi.

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YÜKSEK SICAKLIK SALI GÜNÜ SON BULUYOR

Önümüzdeki hafta ise SICAKLIK mevsim normallerine dönecek. Prof. Dr. Orhan Şen, "Pazartesiden itibaren düşmeye başlayacak. Salı günü İstanbul'da önemli bir düşüş sağlayacak. Salı, çarşambaya bağlayan gece ve çarşamba günü İstanbul'da yağmur bekliyoruz" diye konuştu.

YILDIRIM, DOLU, HORTUM RİSKİ VAR

Ülke genelinde doluya varan yağışlar görülebilir. Prof. Dr. Orhan Şen, "Batı'dan artık sıcaklıklar çekiliyor. Hatta bazı yerlerde de ortalamanın altına düşecek. İşte bu düşüş yağışı meydana getirebilir. Yıldırım, dolu, hortum riski olabilir. Buna da dikkat etmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Salı gününden itibaren batı kesimlerde sıcaklığın düştüğü görülüyor.