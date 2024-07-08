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Aşırı sıcak hava dalgası geliyor

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#Meteoroloji#Sıcak Hava#Tahmin
Aşırı sıcak hava dalgası geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 07:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yeni haftada batı bölgelerinde yeni sıcak hava dalgası bekleniyor.

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Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artışa geçecek ve hafta boyunca etkili olacak. İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa 35 derece, Antalya 39 derece olacak. Ancak nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar daha da artacak. Ege Bölgesi yeni sıcak hava dalgasından en fazla etkilenecek bölge. Bugün Manisa, Muğla ve Denizli 40, Aydın 42, Afyon 34, Bodrum 38 derece olacak.

Akdeniz’de çoğu şehirde hava kuru ancak çok sıcak. Öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Adana 38, Kahramanmaraş 40, Isparta 35 derece. İç Anadolu’da da haftanın ilk gününden itibaren sıcak hava etkisini hissettirecek. Sivas civarında yerel yağışlar görülebilecek. Eskişehir 35, Konya ve Kayseri 33, Niğde 31 derece olacak.

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#Meteoroloji#Sıcak Hava#Tahmin

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