Aşırı sıcağa dayanamadı bu yöntemi geliştirdi 'Klimadan daha az maliyetli, tek dezavantajı ise...'

Haberin Devamı

Kamyonunda klima olmayan şoför, tavan kısmına kurduğu basit bir damlama sulama sistemi sayesinde direksiyon başında kendini serinletiyor. Çalışma sırasında hortumdan düzenli olarak üzerine damlayan suyla serinleyen şoför, gömleği sırılsıklam olmasına rağmen kilometrelerce yol kat ediyor.

Yaz aylarında özellikle uzun yolda klima eksikliği, birçok nakliyeci için en büyük sorunlardan biri. Yüksek sıcaklıkta saatlerce direksiyon sallamak zorunda kalan şoförler, kimi zaman böyle pratik yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor.

Kahramanmaraşlı nakliyeci de bu yöntemle hem maliyeti artıran klima yükünden kurtuluyor hem de kendince bir çözüm üretiyor.

Haberin Devamı

Sürücü, bu yöntemin tek dezavantajının ise kıyafetlerin gün boyu ıslak kalması olduğunu söylüyor.

Yine de sıcak havada serin kalmanın başka yolu olmadığını dile getiren Mehmet Dökme, "Bizim klimanın adı hortum. Malum havalar çok sıcak ve biz de kendimizce böyle bir yöntem geliştirdik. Bir kaç kademeli çalışıyor su aynı zamanda direkt aşağı radyatöre giderek radyatörü de serinletiyor. Araçta klima olmadığı için böyle bir yöntem geliştirdik" dedi.