Aşırı sağlık hasta etti... Ölümsüzlük peşindeki milyardere şok

Haberin Devamı

LONGEVITY yani uzun ömürlülük kavramı, yaklaşık son 10 yıldır hayatımıza girdi. Longevity kavramında aslında sadece uzun yaşam değil, fiziki olarak dinç, aktif bir yaşlanmayı da anlatıyor. Longevity pazarı dünya genelinde 30 milyar dolara yakın bir pazar oluşturuyor. İçerisinde vitamin, mineral gibi gıda takviyeleri, bazı özel testler, teknolojik cihazlar yer alıyor. Sağlıklı yaşamak gittikçe sınıfsallaşırken, sağlıklı, katkısız, organik gıdalar her gelir grubu için ulaşılabilir olmaktan çıkıyor.

‘TAKVİYE, GIDALARIN YERİNİ TUTMAZ’

Bir dolar milyarderi olan ABD’li Bryan Johnson, yoksul ülkelerde bir kişinin hayatı boyunca ulaşamayacağı kadar doktordan kendisine ordu kurmuş durumda. Ancak ölümsüzlük arayışında olduğunu söyleyen bu çılgın milyarder geçtiğimiz günlerde bir hastalığa yakalandığını açıkladı. Otoimmün gastrit hastalığının yıllarca sessizce, sinsice ilerlediğini açıklayan Johnson’un bu rahatsızlığının sebebinin ise aşırı sağlıklı beslenmesi olduğu düşünülüyor.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Bryan Johnson, geçtiğimiz günlerde otoimmün gastrit hastalığına yakalandığını açıkladı. Bryan Johnson, oğlunun kanını kendine enjekte ettirmişti.

Acıbadem Life Check Up ve Sağlıklı Yaşam Birimi ve Aile Hekimi Uzmanı Prof. Dr. İsmet Tamer, “Gıda takviyesi almak sağlıklı gıdanın yerini asla tutamaz. Ancak sağlıklı beslensek de alamayacağımız miktarda bazı ögeler var.

Mesela Omega-3 gibi. Bryan Johnson aslında çok güzel şeyler de yapıyor. Sigara içmiyor, alkol almıyor, şekeri hayatından çıkardı, işlenmiş gıda tüketmiyor, erken uyuyor. Bunları kim yaparsa zaten biyolojik yaşı 5 yıl geri alınır. Ancak Johnson güzel bir şey de yaptı. Bu alana dikkat çekti ve bilimsel düzeyde çalışmalar yapan 30 kadar akademisyeni var. Hastalığı ise otoimmün gastrit. İçinde otoimmün lafı geçtiği zaman bu kadar iyi uyuyan, iyi beslenen neredeyse cam fanusta yaşayan birinin vücudunda immün sistem aktive olmuyor. Otoimmün gastrit çok ciddi bir hastalık gibi görünmez ama iki önemli eksikliğe neden olur. Birincisi B12 emilimi için gerekli bir bölümü durdurur ve B12 alınmaz.

Haberin Devamı

Ömür boyu B12 enjeksiyonu yaptırmanız gerekir. O zaman da kaç yıldır yaptığı uygulamalar çöpe gider. İkincisi de erkeklerde çok az görülen demir eksikliği anemisi görülür. Bir otoimmün hastalık vücudun başka yerlerinde de kendini gösterir. Tiroidi tutar mesela haşimato benzeri durumlar olabilir, böbrek üstü bezini tutabilir, birden fazla organı tutabilir. Vitiligoya yakalanabilir. Otoimmün hastalıkların bir tedavisi yok. Semptomları tedavi edebilir sadece.

‘DOĞAL ORTAMDAN KOPMAMAK GEREK’

Bryan Johnson bu yaptıklarını daha doğal bir ortamda yaşayarak yapsaydı; bahçe işleriyle uğraşsaydı, deniz kenarında yaşasaydı o zaman daha da fazla geri alabilirdi biyolojik yaşını. Aslında doğal olandan çok da kopmamak gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Hareket edin deyince herkes spor salonuna yazılmayı düşünüyor ama doğal hareket çok kıymetli. Mesela bahçe işlerinde çalışın. Diz probleminiz yoksa merdiven kullanın. Alışık olduğumuz doğal ortamda beslenmek hatta nefes almak bile önemli. Doğaldan ne kadar uzaklaşırsak zarar verebiliyor.”