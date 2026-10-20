Aşırı sağanak yerini 25-30 derece sıcaklığa bırakıyor: Sonbaharın ılık yüzü! İstanbul’da hava nasıl olacak?

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Geçen hafta İstanbul başta olmak üzere birçok kentte etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, günlük yaşamda ciddi aksamalara neden oldu. Özellikle İstanbul’da kısa sürede düşen yoğun yağış nedeniyle birçok ilçede su baskınları ve taşkınlar yaşanırken, cadde ve sokaklar göle döndü, çok sayıda araç ve ev zarar gördü.



Kentte ölçülen yüksek yağış miktarları, aşırı hava olaylarının yol açabileceği riskleri bir kez daha gündeme taşıdı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, kentin bazı bölgelerinde metrekareye 273,1 kilograma kadar yağış düştüğünü açıklarken, İstanbul Valisi Davut Gül de kentte yaşanan yağışın boyutuna dikkat çekerek İstanbul’un 84 yılın en büyük yağışını aldığını belirtti.



Sağanağın ardından gözler bu kez önümüzdeki günlerde etkili olacak hava koşullarına çevrildi.







BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?



Bu hafta Trabzon ve Rize başta olmak üzere Doğu Karadeniz’de yağışlı hava etkisini sürdürecek olsa da yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu bir gökyüzünün hâkim olacağı tahmin ediliyor. Özellikle güney ve batı kesimlerde sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi, bazı bölgelerde ise 30 dereceye yaklaşması bekleniyor.



Peki, sonbaharın ortasında sıcaklıkların yeniden yükselmesine hangi atmosferik koşullar neden oluyor? Güneşli ve ılık hava ne kadar sürecek?



İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görevli Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, yeni haftada beklenen sıcaklık artışının temelinde yüksek basınç koşullarının bulunduğunu belirterek bulutluluğun azalması ve güneşlenme süresinin artmasının özellikle Türkiye’nin güney ve batı kesimlerinde sıcaklıkları yükselteceğini ifade etti.



Özdemir, Akdeniz kıyılarında hafta ortasında sıcaklıkların 28-30 dereceye yaklaşabileceğini, Doğu Karadeniz’de ise yağışlı havanın etkisini sürdürebileceğini kaydetti.



Yüksek basıncın etkili olduğu bölgelerde havanın daha sakin ve güneşli seyrettiğini belirten Özdemir, gündüz ve gece sıcaklıkları arasında belirgin farklar oluşabileceğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:



“Yüksek basıncın etkili olduğu bölgelerde hava daha sakin ve güneşli seyrederken, gündüzleri güneş enerjisinin yeryüzünü ısıtmasıyla sıcaklıklar yükselir. Buna karşılık gece saatlerinde yeryüzü ısı kaybetmeye devam ettiği için sabahları daha serin bir hava hissedilebilir. Böylece aynı gün içerisinde sabah serinliği ile öğle ılıklığı arasındaki fark belirginleşir.”



ILIK HAVA HAFTA SONUNA KADAR SÜREBİLİR



Beklenen sıcaklık artışının Türkiye genelinde aynı ölçüde hissedilmeyeceğini vurgulayan Güven Özdemir, sonbaharda yazdan kalma günlerin yaşanmasının atmosferdeki basınç dağılımı ve bulutluluk koşullarıyla ilişkili olduğunu belirtti. Özdemir, batıdan yaklaşabilecek yeni bir yağışlı sistemin ise mevcut ılık hava dönemini sona erdirebileceğine işaret etti.



Sıcaklıkların ne kadar süre yüksek seyredeceğinin atmosferdeki sistemlerin hareketine bağlı olduğunu belirten Özdemir, şu ifadeleri kullandı:



“Atmosferdeki basınç dağılımı ve bulutluluk koşulları kısa süreli bir yaz görünümü oluşturabilir. Bunun ne kadar süreceğini ise yüksek basıncın konumu ve yeni yağışlı sistemin Türkiye’ye ne zaman ulaşacağı belirleyecek.”







YAZDAN KALMA GÜNLER HANGİ ŞEHİRLERDE ETKİLİ OLACAK?



19-25 Ekim haftasında sıcaklıkların bölgelere göre farklılık göstermesi bekleniyor. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yazdan kalma günlerin daha belirgin hissedileceği tahmin edilirken, Güneydoğu Anadolu’da da öğle saatlerinde sıcaklıkların yüksek değerlere ulaşabileceği öngörülüyor. Özdemir, sıcaklıkların bölgesel dağılımına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:



“Bu haftaki ılık hava ülke genelinde aynı ölçüde hissedilmeyecek. En belirgin yaz etkisi Akdeniz ve Ege bölgelerinde görülecek. Akdeniz kıyılarında gündüz sıcaklıkları 27-30 derece seviyelerine çıkabilirken, İzmir ve Manisa çevresinde de güneşli saatlerde yazı andıran bir ılıklık yaşanabilir. Güneydoğu Anadolu’da ise öğle saatlerinde sıcaklıklar yüksek seyredebilir ancak sabah ve gece serinliği devam edebilir.”







İSTANBUL’DA 25 DERECE ÜZERİ SICAKLIK BEKLENİYOR MU?



Türkiye’nin güney ve batısında sıcaklıkların yükselmesi beklenirken İstanbul’da daha sınırlı bir artış öngörülüyor. Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların Akdeniz ve Ege’ye kıyasla daha düşük seviyelerde kalması beklenirken, İstanbul’da 25 dereceyi aşan değerlerin haftanın ana beklentisi olmadığı belirtiliyor.



Doğu Karadeniz’de ise yağış ve bulutluluğun etkisiyle yazdan kalma havanın daha az hissedileceğine dikkat çeken Özdemir, Türkiye’nin farklı bölgelerinde aynı dönemde farklı hava koşullarının görülebileceğini ifade etti.



Özdemir, “Marmara ve İç Anadolu’da sıcaklıklar daha sınırlı kalacak. İstanbul’da 25 derece üzerindeki değerler bu haftanın ana beklentisi değil. Doğu Karadeniz’de ise yağış ve bulutluluk nedeniyle sıcak havanın etkisi daha zayıf hissedilecek. Dolayısıyla aynı hafta içerisinde Türkiye’nin bir bölümünde yazdan kalma günler yaşanırken, başka bölgelerde sonbaharın serin ve yağışlı karakteri etkisini sürdürebilecek” dedi.







İSTANBUL’DA BU HAFTA NASIL BİR HAVA BEKLENİYOR?



Şiddetli sağanakların ardından İstanbul’da yeni haftanın daha sakin ve ılık geçmesi bekleniyor. Hafta başında yağışlı sistemin bölgeden uzaklaşmasıyla bulutluluğun azalacağı, güneşlenmenin artacağı tahmin ediliyor. Bu süreçte gündüz sıcaklıklarının 21-22 dereceye ulaşması, gece ve sabah saatlerinde ise 12-14 derece civarına gerilemesi bekleniyor.



Ancak hafta sonuna doğru hava koşullarının yeniden değişebileceği değerlendiriliyor. Bulutluluğun artması ve özellikle pazar günü yağış ihtimalinin yükselmesi, batıdan yaklaşabilecek yeni bir sistemin habercisi olabilir. Yağışın miktarı ve İstanbul’un hangi ilçelerinde daha etkili olacağı ise tahminlerin güncellenmesiyle netleşecek.





İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görevli Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir



Güven Özdemir, İstanbul’da beklenen ısınmanın güçlü bir sıcak hava dalgası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, sonbahara özgü geçici bir ılımanlaşmanın söz konusu olduğunu vurguladı. Özdemir, hafta sonuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:



“Hafta sonuna doğru bulutluluğun artması ve pazar günü yağış olasılığının yükselmesi, batıdan yaklaşabilecek yeni bir sistemin işareti olabilir. Ancak yağışın miktarı ve ilçelere dağılımı tahmin güncellemeleriyle netleşecektir. İstanbul’da hafta içi daha sakin ve ılık bir hava beklenirken, hafta sonuna doğru özellikle pazar günü bulutluluk artabilir ve yağış ihtimali güçlenebilir. Bu süreçte belirgin bir sıcak hava dalgasından çok, sonbahara özgü geçici bir ısınma ve ardından yeni bir hava değişimi söz konusu.”







EKİM SONU İÇİN ÜÇ FARKLI SENARYO



Ekim ayının son günlerine ilişkin atmosferik değerlendirmelerde ise üç farklı senaryo öne çıkıyor. Güven Özdemir, 27-31 Ekim döneminde yüksek basıncın etkisini sürdürmesi durumunda yağışların sınırlı kalabileceğini, daha serin hava kütlelerinin Türkiye’ye ulaşmasıyla yağış ihtimalinin artabileceğini, Akdeniz çevresinde oluşabilecek yeni bir alçak basınç sisteminin de hava koşullarında değişime yol açabileceğini belirtti.



İlk senaryoya göre yüksek basıncın etkisini koruması durumunda Türkiye genelinde yağışlar sınırlı kalabilir. Sıcaklıklarda bir miktar düşüş yaşansa bile yağışların daha çok yerel ve zayıf karakterde görülmesi bekleniyor.



İkinci senaryoda, Avrupa üzerinde güçlenen yüksek basınç sırtının Rusya üzerinden daha serin havanın güneye ilerlemesine zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor. Bu hava kütlesinin Türkiye çevresinde uygun nem ve alçak basınç koşullarıyla karşılaşması durumunda sıcaklıklarda düşüş, yağışlarda ise artış yaşanabilir.



Üçüncü ihtimal ise Akdeniz çevresinde yeni bir alçak basınç sisteminin gelişmesi. Böyle bir sistemin Türkiye’ye ulaşması halinde önce ılık ve yağışlı, ardından daha serin hava koşulları etkili olabilir.

