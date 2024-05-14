Aşırı milliyetçilerin hedefi Eurovision dansçıları

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Yarışmada, Yunanistan’ı temsil eden Marina Satti’nin dansçıları Hüso Çetintaş ile Yasin Ahmetoğlu’nun, Azerbaycan televizyonuna “Biz yarı Türk, yarı Yunanız. Almanya’da doğup büyüdük. Batı Trakyalıyız” demeleri, aşırı milletçi Yunan medyasında büyük tepki yarattı. “Batı Trakya’da Türk değil, Müslüman Yunan azınlığı vardır” yaygarası kopartıldı.

Miçotakis’in Ankara ziyaretinin Yunan kamuoyunun büyük bölümünde olumlu karşılandığı bir sırada, ortamı zehirlemeyi amaçlayan aşırı milliyetçi medya organlarının ön plana çıkarmaya çalıştığı bir diğer konu ise Sakız (Hios) adasında 11-12 Mayıs’ta düzenlenen voleybol turnuvası oldu.

ATATÜRK FOTOLU TURNUVAYA TEPKİ

Aşırı milliyetçi bazı gazeteler Altay ile Karşıyaka Kadın Voleybol takımlarının da katıldığı turnuvada salona Atatürk portresinin de bulunduğu bir Türk bayrağının asılmasını dert etti. Bayrağın fotoğrafı “İnanılmaz tahrik” ve “Büyük ayıp” başlıkları ile yayınlandı.