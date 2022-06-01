Aşırı hız yine can aldı

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Marketten çıktıktan sonra Uşak-İzmir karayolunun karşısına geçmek isteyen Sude ve Mısra’ya, Hüseyin Kaya (28) yönetimindeki otomobil çarptı. İki genç kız metrelerce sürüklendi. Kazada Hüseyin Kaya’nın direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan TIR’lara çarparak durabildi. Olay yerine giden sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sude ve Mısra'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bel ve bacaklarında kırıklar bulunan Hüseyin Kaya’nın durumunun ise ağır olduğu, ameliyata alınacağı öğrenildi. Kaya’nın 1.44 promil alkollü olduğu belirlendi. Araç sürücüsü Hüseyin Kaya’nın da aracı aşırı hızla kullandığı iddia edildi.