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Aşırı hız yine can aldı

#Sude Ürer#Mısra Buse Uğurlu#Kaza
Aşırı hız yine can aldı

Uşak Üniversitesi Gazetecilik 3’üncü sınıf öğrencisi Sude Ürer (23) ile Sanat Tarihi 3’üncü sınıf öğrencisi Mısra Buse Uğurlu (25), önceki gün 21.00 sıralarında, kampus karşısında bulunan akaryakıt istasyonunun marketinden alışveriş yaptı.

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Marketten çıktıktan sonra Uşak-İzmir karayolunun karşısına geçmek isteyen Sude ve Mısra’ya, Hüseyin Kaya (28) yönetimindeki otomobil çarptı. İki genç kız metrelerce sürüklendi. Kazada Hüseyin Kaya’nın direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan TIR’lara çarparak durabildi. Olay yerine giden sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sude ve Mısra'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bel ve bacaklarında kırıklar bulunan Hüseyin Kaya’nın durumunun ise ağır olduğu, ameliyata alınacağı öğrenildi. Kaya’nın 1.44 promil alkollü olduğu belirlendi. Araç sürücüsü Hüseyin Kaya’nın da aracı aşırı hızla kullandığı iddia edildi.

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#Sude Ürer#Mısra Buse Uğurlu#Kaza

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