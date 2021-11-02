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Aşırı hız sonu oldu! Arkadaşı 'Canını yolda mı buldun' diye uyarmış

#Vedat Aydın#Kuzey Marmara Otoyolu#Efe Erkut
Aşırı hız sonu oldu Arkadaşı Canını yolda mı buldun diye uyarmış

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosikletiyle aşırı hız nedeniyle kaza yapıp hayatını kaybettiği anlar kaskının kamerasına da yansıyan Vedat Aydın’ın (28) bir süre önce yine hız yaparken paylaştığı bir video üzerine arkadaşı tarafından uyarıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşım yapan Efe Erkut, “Yavaş sür oğlum ya, sat gitsin motosikleti. Canını yolda mı buldun?” diye uyardı, Aydın ise arkadaşına “Ben yavaşım motosiklet hızlı, seviyorum anlıyor musun?” diye karşılık verdi.

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Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Vedat Aydın, Kemerburgaz yol ayrımı mevkiinde bariyerlere çarptı. Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aşırı hız sonu oldu Arkadaşı Canını yolda mı buldun diye uyarmış

İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen Aydın'ın cenazesi, Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan yaşanan kaza anı, motosiklet sürücüsü Vedat Aydın'ın kask kamerasına da yansıdı. Görüntülerde motosikletin hızının 297 kilometreye ulaştığı ve bariyerlere çarparak savrulduğu görüldü.

Aşırı hız sonu oldu Arkadaşı Canını yolda mı buldun diye uyarmış

'YAVAŞ SÜR OĞLUM'

Aydın’ın temmuz ayında motosikletiyle hız yaparken paylaştığı başka bir görüntüyü izleyen Adanalı arkadaşı Efe Erkut tarafından uyarıldığı ortaya çıktı. Erkut, paylaşımında “Yavaş sür oğlum ya, sat gitsin motosikleti. Canını yolda mı buldun?” yazdığı, Aydın’ın ise arkadaşına “Ben yavaşım motosiklet hızlı, seviyorum anlıyor musun?” şeklinde cevap verdiği görüldü.

Aydın’ın ölümünün ardından yazışmalarını paylaşan Erkut, "Mekanın cennet olsun dostum. Motor sevdan seni bizden çok erken ayırdı kardeşim” diye not düştü.

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Aşırı hız sonu oldu Arkadaşı Canını yolda mı buldun diye uyarmış

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#Vedat Aydın#Kuzey Marmara Otoyolu#Efe Erkut

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