Aşırı hız nedeniyle takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Serinhisar'ın Pınarcık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden, süt fabrikası işçisi Kudret Dinek'in kullandığı 20 ADT 815 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kudret Dinek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Dinek'in cesedi, otopsi için Serinhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.