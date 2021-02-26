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Serhat ÖZDEMİR - DHA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 19:56 | Son Güncelleme:

Aşırı hız kazaya sebebiyet verdi: 3 yaralı

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Aşırı hız kazaya sebebiyet verdi: 3 yaralı
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Şanlıurfa karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol güvenliği alarak kontrollü şekilde trafik akışını sağlarken, otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise polis ekiplerin sosyal mesafe uyarılarına aldırış etmedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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