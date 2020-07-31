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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 31.07.2020 - 22:10,Son Güncelleme:

Manisa'da aşırı hız kazası! 2'si çocuk 5 kişi yaralı

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Manisa'da aşırı hız kazası! 2'si çocuk 5 kişi yaralı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 'akıllı kavşak' olarak bilinen Manisa yolu kavşağındaki viraja hızlı giren hafif ticari aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Turgutlu- Manisa Yolu Kavşağında meydana geldi. Manisa'dan Turgutlu yönüne giden Neslihan Coşkun (26) yönetimindeki 35 GC 4726 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü ile araç içerisinde bulunan Gülizar Coşkun (70), Bulut Aras Ağırbaş (3), Bulut Ayaz Ağırbaş (5) ve Ebru Ağırbaş (24) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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