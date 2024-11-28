Aşırı cimri kocaya 10 milyon TL’lik boşanma davası

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İstanbul’da yaşayan A.C. adlı kadın ile bir firmada satış temsilciliği yapan H.C., 2014’te evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre, çiftin evliliği, H.C. isimli kocanın ağır kusurlu davranışları nedeniyle çekilmez bir hale gelmeye başladı. H.C. isimli eş, iki çocuğuna ve anneleri A.C.’ye karşı maddi ve manevi anlamda ilgisiz davranmaya başladı. Aylık kazancı konusunda eşine doğru bilgi vermeyen H.C., bu kazancının büyük bir kısmını kendi kök ailesine (annesi ve kız kardeşi) veriyordu. A.C. isimli kadın kendisi ve çocuklarının ihtiyaçları konusunda para istediğinde, H.C. cimrilik yaparak ‘para yok’ şeklinde karşılık vermeye başladı. Evde özensiz ve kendisine bakmayarak gezen H.C., karısının sakalını kesmesi ve bakımlı olması konusundaki isteklerini de önemsemedi.

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200 BİN TL NAFAKA İSTEDİ

A.C.’nin avukatı tarafından İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, H.C. isimli kocanın sürekli istifçilik yaparak ne bulursa eve getirip yığdığı belirtilerek özetle şunlara yer verildi: “Davalı kocanın bu alışkanlıkları yüzünden ev alanı işgal edilmektedir. Bu durum da müvekkil açısından çekilmez bir hal almıştır. Ayrıca maket yapma bağımlılığını aşırı boyutlara taşıyan H.C., gece yarılarına kadar bununla uğraşmakta, eşi ve çocuklarıyla ilgilenmemektedir. Çocuk babasının yanına gidip maket konusunda sorular sorduğunda kötü davranan H.C., çocuğuna sevgi göstermemiş, sürekli kalbini kırmıştır. Onuru incinen müvekkilin yaşama sevinci ve hevesi artık kalmamıştır. Bu nedenle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz. Davalı eşten 5 milyon maddi, 5 milyon lira da manevi olmak üzere toplam 10 milyon lira tazminat ile müvekkil ve çocuklar için aylık 200 bin lira nafaka istiyoruz.”