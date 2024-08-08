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Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı: Kilolarca altın, milyonlarca lira para

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#Aşiret Düğünü#Düğün#Van
Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı: Kilolarca altın, milyonlarca lira para
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 10:46

Van'da düzenlenen aşiret düğününe yurt içi ve yurt dışından 2 binin üzerinde davetli katıldı. Düğünde geline 3 kilo altın, damada ise 3 milyon TL takı takıldı.

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Van'da Gevdan Aşireti mensuplarından esnaf Saim Aşkan'ın oğlu Rıza Aşkan, Kübra Aşkan ile dünya evine girdi. Aşiret reislerinden kanaat önderlerine, iş adamlarından STK başkanlarına kadar binlerce kişinin katıldığı düğünde geline kilolarca altın, damada ise 3 milyon TL takıldı.

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı: Kilolarca altın, milyonlarca lira para

2 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

Yurt içi ve yurt dışından 2 binin üzerinde davetlinin katıldığı düğünde yemek ikramı ve takı töreninin ardından davetliler gecenin geç saatine kadar Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı: Kilolarca altın, milyonlarca lira para

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Düğün sonunda gelin ve damada mutluluklar dileyen toy büyüğü Avukat Uğur Dere, şunları söyledi: Düğünümüze Hakkari başta olmak üzere il dışından katılımın yanında İran ve Irak'tan misafirlerimiz oldu.

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı: Kilolarca altın, milyonlarca lira para

Aşiret liderimiz Mehmet Aslan'ın yanı sıra iş adamı ve başkanların da aralarında olduğu misafirlerimiz var. Eskiden açık usullü takı törenimiz oluyordu ama artık Van'da aşiret liderlerimizin aldığı karar neticesinde zarfın içine hediye konularak takı törenimiz gerçekleşiyor.

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı: Kilolarca altın, milyonlarca lira para

Gelinimize 3 kiloya yakın bir altın hediyesi oldu. Damada ise yaklaşık 3 milyon TL'ye yakın bir takı oldu. Ben düğüne katılan herkese teşekkür ediyor, çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı: Kilolarca altın, milyonlarca lira para

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı: Kilolarca altın, milyonlarca lira para

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı: Kilolarca altın, milyonlarca lira para

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı: Kilolarca altın, milyonlarca lira para

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#Aşiret Düğünü#Düğün#Van

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