×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aşiret düğününde saymakla bitmeyen takı: Kilolarca altın, milyonlarca lira para

Güncelleme Tarihi:

#Şırnak#Aşiret#Düğüm
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 12:53

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Jirki aşiretinin liderlerinden Cemil Öter'in kardeşi Özcan Öter (27) ile Merve Akpınar (23), 2 gün 2 gece süren düğünle dünyaevine girdi. Yaklaşık 5 bin davetlinin katıldığı düğünde, geline 2 kilo altın, damada 2 milyon 750 bin lira takıldı.

Haberin Devamı

Beytüşşebap ilçesinde Jirki aşiretinin liderlerinden Cemil Öter'in kardeşi Özcan Öter ile Merve Akpınar, 2 gün 2 gece süren düğünle dünyaevine girdi.

Aşiret düğününde saymakla bitmeyen takı: Kilolarca altın, milyonlarca lira para

350 kilo etli yemeğin hazırlanarak ikram edildiği düğünde yöresel kıyafetli davetliler, Türkçe ve Kürtçe şarkılar ile havai fişekler eşliğinde halaylar çekti.

Aşiret düğününde saymakla bitmeyen takı: Kilolarca altın, milyonlarca lira para

Metrelerce uzanan halay zinciri de havadan görüntülendi. Düğünde geline 2 kilo altın, damada 2 milyon 750 bin lira takıldı. Düğüne ilçe protokolü, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çevre aşiretlerin liderleri de katıldı.

Haberin Devamı

Aşiret düğününde saymakla bitmeyen takı: Kilolarca altın, milyonlarca lira para

'BİRLİK, BERABERLİK RUHU GEÇMİŞTEN GELEN BİR KÜLTÜRDÜR'

Jirki aşiret liderlerinden 'Cemil Ağa' olarak da anılan Cemil Öter, düğündeki kalabalıkla ilgili olarak, "Gerek düğünlerde gerekse taziyelerde olan birlik, beraberlik ruhu geçmişten gelen bir kültürdür. Herhangi bir siyasi düşüncenin toplanma yeri değildir.

Aşiret düğününde saymakla bitmeyen takı: Kilolarca altın, milyonlarca lira para

Gelemeyenlerin tebrik mesajları da sayamayacağım kadar çok. Bugüne eşlik eden herkese çok teşekkür ederim" dedi. Damadın bir diğer ağabeyi Mehmet Salih Öter de "Düğünümüz çok güzel geçti. Katılan akraba, aşiret, tüm misafirlerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Aşiret düğününde saymakla bitmeyen takı: Kilolarca altın, milyonlarca lira para

Damadın yeğeni Fevzi Öter ise "Güzel dileklerini ve takılarını gönderen tüm dost ve akrabalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çiftimize 2 milyon 750 bin TL ve 2 kilo takı takıldı" dedi. 

Haberin Devamı

Aşiret düğününde saymakla bitmeyen takı: Kilolarca altın, milyonlarca lira para

Aşiret düğününde saymakla bitmeyen takı: Kilolarca altın, milyonlarca lira para

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şırnak#Aşiret#Düğüm

BAKMADAN GEÇME!