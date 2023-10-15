Aşiret düğünü yine bildiğimiz gibi: Geline 7 kilo altın takıldı

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İzol Aşireti'nin önde gelen isimlerinden iş insanı Bilal İzol'un avukat oğlu Muhammed İzol ile finans uzmanı Elif Eyidoğan, yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen çiftin düğününe, bölgedeki aşiret reisleri ile yüzlerce kişi katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün kıydığı nikah töreninde, türkücü Latif Doğan ile sıra gecesi ekibi sahne aldı. Düğünde dans eden çiftin ve halay çekenlerin üzerine davetliler, 1 dolarlık banknotlar ile TL saçtı.

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