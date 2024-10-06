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Aşiret düğünleri şaşırtmıyor: Binlerce kişilik törende dudak uçuklatan takı

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#Aşiret Düğünü#Düğün#Van
Aşiret düğünleri şaşırtmıyor: Binlerce kişilik törende dudak uçuklatan takı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 10:27

Van'da Ezdinan aşiretine mensup iş adamı Üzeyir Tekçe (28) ile Pinyanişi aşiretinden Hasret Bilici (25) çiftinin düğününe 7 bin kişi katıldı. Düğünde geline 4 kilo altın, damada ise 10 milyon lira para takıldı, davetlilere 200 koyun kesilip, kavurma, pirinç pilavı ve cacık ikram edildi.

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Van'da Ezdinan aşiretine mensup iş adamı Üzeyir Tekçe ile Pinyanişi aşiretinden Hasret Bilici hayatını birleştirdi. Çiftin Van'daki kır düğününe, aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları, gelin ve damadın yakınlarından oluşan yaklaşık 7 bin kişi katıldı.

Aşiret düğünleri şaşırtmıyor: Binlerce kişilik törende dudak uçuklatan takı

Düğün için 200 koyun kesildi, davetlilere kavurma, pirinç pilavı ve cacık ikram edildi. Takı töreninin 5 saat sürdüğü düğünde, damada 10 milyon TL, geline ise yaklaşık 4 kilo altın takıldı.

Aşiret düğünleri şaşırtmıyor: Binlerce kişilik törende dudak uçuklatan takı

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Takılan parayı yaklaşık 25 kişi sayarken, gelin Hasret Bilici’nin üzerindeki takıları taşımakta zorlandığı görüldü. Davetliler, gelin ve damatla birlikte halay çekti, söylenen Kürtçe şarkılar eşliğinde saatlerce oynadı. 

Aşiret düğünleri şaşırtmıyor: Binlerce kişilik törende dudak uçuklatan takı

Aşiret düğünleri şaşırtmıyor: Binlerce kişilik törende dudak uçuklatan takı

Aşiret düğünleri şaşırtmıyor: Binlerce kişilik törende dudak uçuklatan takı

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#Aşiret Düğünü#Düğün#Van

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