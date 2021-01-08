Aşının ara sonuçları güvenli, 60 yaş üstünde de engel yok

Bakan Koca, 2021 yılının ilk Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

30 MİLYON DOZA KADAR ANLAŞMA

“Bugün itibariyle 50 milyon doz inaktif aşı için kesin anlaşma yapmış ve 3 milyon dozluk ilk bölümünü depolarımıza teslim almış durumdayız. Ayrıca mRNA temelli aşı için de bugün yine bir görüşme yaparak yeni tedarik planını gözden geçirdik. 4.5 milyon doz garanti ve 30 milyon doza kadar anlaşmamız imzalandı.

ACİL KULLANIM ONAYI BAŞLADI

Aşılama programına ilk olarak başlayacağımız inaktif aşı için gelen ara sonuçlara göre aşının yeterince güvenli ve etkili olduğunu anlamış olduk ve Acil Kullanım Onayı için süreci başlattık. Şu anda teslim edilen aşılar için güvenlik testleri devam etmektedir. Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım Onayı verilecektir.

Aşının güvenli olduğu anlaşıldıktan sonra yeni gönüllü almaya devam etmemek gerekmektedir. Şu ana kadar 10 binin üzerinde gönüllüye 17 bin 700 doz aşı uygulanmış ve sonuçları takip edilmeye devam edilmektedir. Endonezya’da aşılama takviminin 13 Ocak’ta başlayacağı öğrenilmiştir. Çalışmanın devam ettiği Brezilya’da ise bugün sonuçlar açıklanmış ve aşının hafif vakalarda yüzde 78, orta ve ağır vakalarda yüzde 100 etkili olduğu açıklanmıştır.

ENGEL OLMADIĞI ANLAŞILDI

Faz 3 deneylerinin 60 yaş üzeri kişilerde yürütülmediği için aşılamanın uygun olup olmayacağı ile ilgili yapılan değerlendirmede Faz1 ve Faz 2’de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldığı ve yeni gelen verilerin değerlendirmesi ile bu grupta da kullanılmasının önünde bir engel olmadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda Acil Kullanım Onayı’nı takiben yaşlılarımız ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki uygun tüm vatandaşlarımızın aşılanması hedeflenmektedir...Vatandaşlarımızın randevu alma süreçleri ve aşıya erişim yollarını öğrenebilecekleri, aşıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilecekleri web sayfamız önümüzdeki günlerde devreye girecektir. Kendilerine aşı tahsisi bilgisine e-Nabız, MHRS gibi mecralar üzerinden haberdar olabilecekler ve MHRS üzerinden randevu alarak hiçbir ücret ödemeksizin aşı yaptıracaklardır.”