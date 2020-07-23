Asım Gültekin kimdir, nereliydi? İşte Asım Gültekin'in biyografisi

Asım Gültekin, Amasya'nın Taşova ilçesinde 1975'te dünyaya geldi. Lise öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Asim Gültekin, bugüne kadar birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük etti.



Aralarında "Yörünge", "Yedi İklim", "Yeni Şafak", "Sağduyu", "Milli Gazete", "Vakit", "Şehrengiz", "Düş Çınarı", "Kırklar", "Gerçek Hayat", "Genç" ve "Yörünge"nin bulunduğu birçok yayında yazıları yayınlanan Asım Gültekin ayrıca yüzlerce seminer ve konferans verdi.



Farklı illerdeki okullarda edebiyat öğretmenliği de yapan Gültekin, 2008'de yılın öğretmeni seçilmişti.



Aynı zamanda Dil Evi Etimoloji Topluluğu Başkanı olan, bugüne kadar birçok kültürel çalışmaya imza atan ve uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği'nin başkanlığını üstlenen Gültekin, Yalova'daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Asim Gültekin, evli ve 2 çocuk babasıydı.