Asiltürk’ün tedavisi sürüyor

Önceki gün İstanbul’da nefes darlığı sebebiyle rahatsızlanınca Ankara’ya getirilerek Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Asiltürk’e oksijen desteği verildiği bildirildi. Asiltürk’ün eşinin durumunun ise daha iyi olduğu belirtildi.

KARAMOLLAOĞLU ZİYARET ETTİ

Asiltürk’ü dün tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ümit ediyorum ki kısa zamanda, birkaç gün içinde toparlanır, biz de o zaman geldiğimizde sizlere daha güzel haberleri veririz” dedi. SP Lideri, Asiltürk’ün normal bakım altında olduğunu ve oksijen verildiğini, eşinin durumunun ise çok daha iyi olduğunu belirtti. Karamollaoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür ederken, hastane personelinin de çok büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN GEÇMİŞ OLSUN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da telefonla aradığı Asiltürk’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

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