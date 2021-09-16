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Asiltürk iyiye gidiyor

#Oğuzhan Asiltürk#Saadet Partisi#Koronavirüs
Asiltürk iyiye gidiyor

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün, COVID-19 kaynaklı nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.

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Yakınları Hürriyet’e, Asiltürk’ün sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, “Kendisi yoğun bakımda değil. Serviste oksijen desteğiyle tedavisi sürüyor. Önceki günlere göre durumu daha iyi, daha da iyiye gidiyor” bilgisini verdi. Asiltürk ile birlikte aynı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan eşinin durumunun ise daha iyi olduğu belirtildi.

LİDERLER ARADI

Yakınlarının verdiği bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiltürk’ün sağlık durumuyla yakından ilgileniyor. Koca’nın Asiltürk’ü sık sık ziyaret ettiği belirtilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da Asiltürk’ün sağlık durumunu yakından takip ettiği bilgisi verildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de Asiltürk’ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi. Asiltürk’ü önceki gün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletirken, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da hastanede ziyaret etmişti.

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#Oğuzhan Asiltürk#Saadet Partisi#Koronavirüs