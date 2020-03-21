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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 21.03.2020 - 10:53,Son Güncelleme:/

Asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı

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Asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı
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Denizli'de, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili asılsız paylaşım yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada asılsız koronavirüs paylaşımları yaptığı belirlenen E.A.'nın polis ekiplerince gözaltına alındığı ve hakkında 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "Halkımız arasında endişe, korku ve paniğe yol açacak bu tür asılsız haber ve paylaşımlarla ilgili yasal işlemler devam edecektir.

Yazılı ve görsel medya, basın mensuplarımız ve halkımızın T.C. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere, resmi makamlarımızın yapmış oldukları paylaşımları dikkate almaları, yetkili makamlar haricinde yapılan halkı yanlış yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara itibar etmemeleri hususu kamuoyuna önemle duyurulur" denildi.

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