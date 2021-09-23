Aşılarını olup meleklerini kucakladılar

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Antalya'da, hamilelikleri döneminde COVID-19 aşısı yaptırıp, bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan anneler, anne adaylarına ‘aşı yaptırın’ çağrısında bulundu.

5 AYLIK HAMİLEYKEN AŞI OLDU

Yaklaşık 1,5 yıl önce evlenen Kübra-Mehmet Yavuz çiftinin, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Sena ismini verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Gebeliğinin beşinci ayında kendi yaş grubuna aşı tanımlandığı gün randevu alan ve iki doz aşısını da yaptıran 20 yaşındaki Kübra Yavuz, aşı olduktan sonra bir sıkıntı yaşamadığını söyledi. Aşı olduğunda, doktorların kol ağrısı ve bulantı olabileceğini anlattığını aktaran Yavuz, “Bende hiçbir belirti olmadı. Gebeliğimde hiç sıkıntı yaşamadım. İyice araştırdım, gittim iki doz aşımı oldum. Kızımız olsun istiyorduk, çok şükür sağlıcakla kucağımıza aldık. Anneler endişe etmesin, aşı olmamızı doktorlar öneriyor. Sıkıntılı bir şey olsa neden önersinler? Hiçbir sıkıntı yaşamadım, bebeğimi ve kendimi aşıyla korudum” diye konuştu. Mehmet Yavuz ise her annenin aşısını yaptırması gerektiğini, salgından korunmanın en iyi yolunun aşı olduğunu dile getirdi.

BEBEĞİMİ DE KENDİMİ DE AŞIYLA KORUDUM

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Atatürk Devlet Hastanesi'nde Hasan Egemen ismini verdikleri bebeğini dünyaya getiren Çiğdem Uysal da aşı hakkı tanımlandığında hamileliğinin başında olduğunu belirtti. Başlarda tereddüt ettiğini dile getiren Uysal, “Başta çocuğuma bir şey olur diye aşı olmak istemedim. Sonra aslında onu korumanın daha kolay yolunun aşı olduğunu öğrendim ve aşı oldum. Keşke gebelik dönemimde iki doz aşımı olup, öyle doğum yapsaymışım. Emzirirken de ikinci doz aşımı olacağım” dedi. Hamileliğinin 37'nci haftasında aşı olduğunu aktaran Uysal, "Aşı oldum, bebeğim de ben de çok iyiyim. Annelere çağrım, bebeğiniz için en güzel koruma aşı yaptırmak” ifadelerini kullandı. Eşi Uğur Uysal ise "Aşıyla bebeğe antikor geçtiğine, onu koruduğuna inanıyorum. En savunmasız olan bebekler" dedi.