Aşıları ihmal etmeyin

Pandemi döneminde veterinere gitmekten çekinen vatandaşlara Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi’den önemli uyarılar geldi. “COVID-19 salgını döneminde evcil dostlarınızın aşılarını ihmal etmeyin. Aşılar sizi de zoonotik hastalıklardan korur” diyen Tanrıverdi şunları söyledi: “Veterinerlerin hepsi aynı zamanda virologdur. Yani salgın hastalıklarda ne yapılması gerektiğini gayet iyi bilirler. Bu nedenle böyle dönemlerde evcil dostların veterinere götürülmesinde kesinlikle sakınca yoktur. Tam tersi asıl götürülmezse, o zaman zoonotik hastalıklarla karşı karşıya gelme durumu oluşur ki bu çok riskli.

PATİLERİNİ-TÜYLERİNİ SİLİN

Her aşı gerekli ancak kuduz aşısı yaptırmanın yasal zorunluluğu da bulunuyor. ‘Evden çıkarmıyorum, benim evcil dostuma hastalık bulaşmaz’ demeyin. Dışarıdan ayakkabınızla getireceğiniz virüsler büyük sorun yaratabilir. Hayvanları gezdirip eve getiriyorsanız patilerinin ve tüylerini sabunlu bir bez yardımı ile silinmesinde fayda var."