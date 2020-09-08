Aşılarda insan deneyi uyarısı

Aşının insanda uygulama aşamasına geçilebilmesi için çalışmaların, uluslararası kılavuzlara ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde tamamlanmış olması gerektiğini bildiren Bakanlık, aşı geliştirme sürecinde mutlaka iletişim içinde olunmasını istedi. Bakanlığın, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) sitesinden yaptığı uyarıda, “COVID-19 aşısının ülkemizde geliştirilmesi konusunun hassasiyeti ve aciliyeti göz önünde bulundurularak aşı çalışması yürüten ve yürütecek olan akademisyenlerimizin ve sektörümüzün aşı geliştirme sürecinde kurumumuz ile iletişimi çok önemlidir” dendi.

HAYVAN SEÇİMİ ÖNEMLİ

Uyarıda, hayvanlarda yapılan deneylere de şöyle yer verildi: “Deneyde kullanılacak hayvan türünün, ürüne immünojenisite yönünden duyarlı olması gereklidir. Deney grubunun büyüklüğü seçilen hayvan modeline bağlıdır. Primatların kullanıldığı çalışmalarda kullanılan hayvan sayısının, kemirgen kullanılan çalışmalardakinden daha az olması beklenir. Küçük hayvan modelleri için, örneğin sıçanlar ve fareler, grup başına yaklaşık 10 erkek artı 10 dişinin incelenmesi önerilir.”