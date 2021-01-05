MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAşılara yakın takip
GeriGündem Aşılara yakın takip
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Özlem YURTÇU KARABULUT/ DHA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aşılara yakın takip

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aşılara yakın takip
Abone Olgoogle-news

Çin’den gelen korona aşılarının ilk dozları geçen hafta Sağlık Bakanlığı’nın Ankara’daki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü depolarına getirildi. Türkiye’nin en ücra köşesindeki bir aşı dolabına giren aşı bile, soğuk zincir takibiyle Ankara’dan izlenecek.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, izleme sistemini şöyle anlattı: “Sağlık Bakanlığı’nın Aşı ve Antiserum Soğuk Zincir ve Stok Takip Sistemi (ATS), korona aşısı için de kullanılacak.

Aşılara yakın takip

Barkodtan, hangi aşının kime yapıldığı izlenecek. Buzdolaplarında, ısı kontrolünü anlık olarak sağlayan ve Ankara’daki merkezden takip edilebilen data akışını sağlayan cihazlarla izleme yapılacak. Aşı takibinde Avrupa’da ilk sıralarda olan bir ülkeyiz.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle