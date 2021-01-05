Aşılara yakın takip

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, izleme sistemini şöyle anlattı: “Sağlık Bakanlığı’nın Aşı ve Antiserum Soğuk Zincir ve Stok Takip Sistemi (ATS), korona aşısı için de kullanılacak.

Barkodtan, hangi aşının kime yapıldığı izlenecek. Buzdolaplarında, ısı kontrolünü anlık olarak sağlayan ve Ankara’daki merkezden takip edilebilen data akışını sağlayan cihazlarla izleme yapılacak. Aşı takibinde Avrupa’da ilk sıralarda olan bir ülkeyiz.”