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‘Aşılar sayesinde rahat atlattım’

#Recep Tayyip Erdoğan#Koronavirüs#Aşı
‘Aşılar sayesinde rahat atlattım’

COVID-19’u atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ilk kez dışarı çıktı. Cuma namazı sonrası gazetecilerle konuşan Erdoğan, “Çok çok rahat atlattım. 2 doz Sinovac, 3 doz da BioNTech vurulmuştum. Aşıların tesiriyle de rahat ve kısa zamanda geçirdim. 4-5 gün içinde negatife döndük. Eşimin rahatsızlığı benden bir gün sonra başladı ama henüz atlatamadı. Fakat inanıyorum ki pazartesiye kadar atlatır. Çünkü seyahate birlikte gitmek gerekiyor. O beni yalnız bırakmaz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan beş gündür süren koronavirüs önlemlerinin ardından hastalığı atlatarak görevinin başına döndü. Dün cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri’ne bir ziyareti olacağını duyurdu ve özetle şu açıklamaları yaptı:

2 DOZ SINOVAC, 3 DOZ BIONTECH

“Bu süreci çok çok rahat atlattım, aşının katkısı elbette oldu. 2 doz Sinovac, 3 doz da BioNTech oldum. Bu aşıların tesiriyle de hamdolsun rahat bir şekilde ve kısa zamanda bunu geçirmiş oldum. 4-5 gün içinde aslında biz negatife döndük. Pazartesi nasip olursa Birleşik Arap Emirlikleri’ne bir seyahatim olacak. Bu süreç içerisinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik oldu. Evde de uluslararası, ulusal tüm çalışmalarımı yürüttüm.

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Cumartesi günü Zonguldak’taki Teoman Duralı kavşağının ve tünellerinin açılışına buradan katıldım. Muhteşem eser meydana geldi, adına yakışır oldu. Teoman hocamız bambaşka bir isimdi. Mekanı cennet olsun inşallah. İlk defa Zonguldak’a böyle bir eser kazandırmış olmanın bahtiyarlığı içindeyiz.

DUA EDİYORUM ATLATIR

Eşimin rahatsızlığı benden bir gün sonra başladı ama henüz atlatamadı. Şu anda da tüm tedbirleri devam ediyor. Fakat rahatsızlığı inanıyorum ki pazartesi gününe kadar, dua ediyorum atlatır. Çünkü seyahate birlikte gitmek gerekiyor. O beni yalnız bırakmaz.

‘Aşılar sayesinde rahat atlattım’
Erdoğan, vatandaşların geçmiş olsun dileklerine teşekkür etti.

DÜNYADAN KOPUK SİYASET OLMAZ

Sürekli Ankara’dan gelen notlar var, o notları inceliyorum. Şu anda Rusya-Ukrayna krizi var. Bununla ilgili attığımız adımlar var. Görüşmeleri de yürütmüş olduk; Libya’da malum gelişmeler var. Azerbaycan’la ilgili gelişmeler olumlu istikamette, bizi mutlu ediyor. Dünyadan kopuk bir siyaset ve liderlik olmaz.

İNDİRİM UYGULAMAYA DEVAM

Muhalefetin özellikle elektrik ve doğal gaz konusunda spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Televizyonlara baktığınız zaman Batı’da şu an elektrik, doğal gaz fiyatları nerelerde. Biz vatandaşlarımızı çok daha rahatlatabilmek için her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz. Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Her şeyden önce dün (önceki) akşam özel kalemden bizi arayan, bize mesajlarını gönderen 400’e yakın mesaj vardı. Dünya liderleri de aynı şekilde. Bu tabii aramızdaki ilişkilerin ne denli sağlam olduğunun göstergesi.”

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‘Aşılar sayesinde rahat atlattım’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Koronavirüs#Aşı

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