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Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2021 - 16:13 | Son Güncelleme:

Aşılamada yeni safhaya geçildi! Uzun kuyruklar oluştu

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Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından sonra Türkiye genelinde 55 yaş ve üstü vatandaşlar için koroanvirüs aşılama süreci başladı. Ankara'da da Şehir Hastanesi'nde aşı olmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 14 Ocak'ta başlayan aşılama çalışmaları yurt genelinde devam ediyor. Dün itibarıyla yapılan Covid-19 aşı sayısı 20 milyonu geçerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programında yeni bir safhaya geçildiğini duyurdu.

Bakan Koca, aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldiğini belirterek sırası gelenleri aşı olmaya davet etti. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından bu yaştakiler Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu almaya başladı. 

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Ankara'da dün akşam iftar sonrası yaşanan yoğunluk bugün de devam etti. Çok sayıda kişi aşı olmak için randevu aldıkları hastanelerde aşı kuyruğuna girdi. Ankara Şehir Hastanesi'nde de uzun kuyruklar oluştu. Sırası gelenler aşı yaptırdı.

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'VATANDAŞLIK GÖREVİ'

Öte yandan aşı olan vatandaşlar, özellikle sosyal medyada aşı karşıtlığına yönelik paylaşımlara tepkilerini dile getirdi. Cemal Kaplan, dün akşam randevu aldığını belirterek, "Aşıyı bulduysam olmak zorundayım. 'Karşıtlık' demek, onu hiç anlamıyorum. Böyle bir salgın ortamında minimum dahi faydası olacaksa bu çok güzel bir şey" dedi.

Aşılamada yeni safhaya geçildi Uzun kuyruklar oluştu

Serap Öztürk ise, "Ben de aşı karşıtlarına karşıyım. Bir şekilde herkesin bunu çözümlemesi gerekiyor. Aşıları yaptıracağız ki bu beladan kurtulacağız. Başka türlü nasıl kurtulmayı düşünüyorlar. Herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Aşı olan vatandaşlardan Tekin Sagun da, "Bana göre, aşı olmak vatandaşlık görevi" dedi.

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