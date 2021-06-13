Aşılamada rekor: Bir günde 597.647 doz aşı

Haziran ayında yeni birçok grubun COVID-19 aşılama programına dahil edildiği Türkiye’de, önceki gün (cuma) 590 bin dozdan fazla aşı uygulanarak toplumsal bağışıklama hedefi için önemli bir adım atıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!” ifadesini kullandı. Dün ise 455 bin 770 kişi aşı vuruldu.

13 OCAK’TA BAŞLADI

İlk COVID-19 aşısı, 13 Ocak’ta Koca ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. 14 Ocak’ta aşılama programının resmen başlamasıyla sağlık çalışanları ilk sırada aşılanan grup oldu. Aşı tedarikinin de artmasıyla çok sayıda grup, haziranda aşılama programına dahil edildi.

YARIN SIRA 40 YAŞTA

Çeşitli meslek gruplarına önceki gün şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar, taksi ve dolmuş esnafı, kargo çalışanları ile kuryeler de dahil edildi. Süreç, yarın 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasıyla devam edecek ve 18-24 yaş aralığında bulunanlara aşı hakkının tanımlanmasıyla sona erecek. Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlara aşı hakkı verilecek.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara