MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAşılamada kritik seviye! 45 milyonu aştı...
GeriGündem Aşılamada kritik seviye! 45 milyonu aştı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 24.06.2021 - 13:14 | Son Güncelleme:

Aşılamada kritik seviye! 45 milyonu aştı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aşılamada kritik seviye! 45 milyonu aştı...

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 45 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 45 milyonu aştı.

5 BİN 809 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 550 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 763 oldu, 5 bin 917 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 248 bin 862'ye yükseldi.

Test sayısı 59 milyon 221 bin 265'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 387 bin 545, vefat sayısı da 49 bin 358 oldu.

İlk doz aşı olanların sayısı 30 milyonu aştı
İlk doz aşı olanların sayısı 30 milyonu aştı

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi