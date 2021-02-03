Aşılama takvimi ile ilgili kanser hastaları için çağrı!

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansının açıkladığı 2020 yılı istatistiklerine göre 19,3 milyon hastaya yeni kanser tanısı konulduğunu ve 10 milyon kansere bağlı ölüm olduğunu aktarırken, dünyada ve Türkiye'de en sık görülen kanser türlerini "meme", "akciğer" ve "bağırsak" kanserleri olarak sıraladı.

Sağlıklı yaşam biçiminin, diğer hastalıklardan koruduğu gibi kanserden de koruduğuna işaret eden Turhal, çok yağlı, tuzlu ve şekerli yiyeceklerden kaçınmak, daha sağlıklı olmak için ideal kiloya yakın olmak, hareketli bir hayat sürmek gerektiğini belirtti.

Turhal, dünyada her 5 insandan biri yaşamı boyunca kansere yakalandığına, 8 erkekten ve 11 kadından birinin kanser sebebiyle hayatını kaybettiğine değinerek, şunları kaydetti:

"2020 yılında ilk defa meme kanserinin yüzde 11,7 ile dünyada en sık rastlanan kanser türü olduğu ve her 8 vakadan birinin meme kanseri olduğu açıklanmıştır. Türkiye'deki kanser görülme oranı aslında dünyadaki kanser ortalamasının altında yer almaktadır. Türkiye, gelişmiş batı ülkelerinden ve ABD'den düşük bir ortalamaya sahiptir. Kanser genel olarak yaş ortalaması artan bir hastalıktır. Tüm kanserler için ortalama yaş 55-60 arasındadır. Meme kanseri artışındaki ana sebepler arasında daha geç yaşta çocuk sahibi olunması, daha az çocuk doğurulması, artan obezite ve hareketsiz yaşam olduğu düşünülmektedir. Mevcut trend korunursa 2040 yılında yüzde 47 artışla 28,4 milyon kişiye yeni kanser tanısı konulacağı hesaplanmaktadır. Bu artıştan en çok etkilenecek ülkelerin ise düşük ve orta insani gelişmişlik grubundaki ülkeler olması öngörülmektedir."

"İMMÜNOTERAPİ, TIBBİ ONKOLOGLARIN ELİNDE EN GÜÇLÜ SİLAH"

Prof. Dr. Serdar Turhal, kanserin tüm dünyada artığını ancak artık pek çok kanser türünün tedavi edilebildiğini belirterek, kanser erken teşhis edildiğinde yüzde 90'a yakın oranda olumlu sonuç alınabildiğini vurguladı.

Doğrudan kanserli hücreyi yok etmeye yönelik ilaçların gelişmesiyle özellikle son 10 yılda kanser tedavisinde "immünoterapi/ immünoonkoloji" uygulandığına değinen Turhal, başta akciğer, baş-boyun, böbrek tümörleri, deri kanseri, mesane kanseri olmak üzere pek çok kanser türünde birinci basamakta veya tedavi seçeneklerini tüketen hastalarda kurtarıcı tedavi olarak immünoterapinin, tıbbi onkologların elinde en güçlü silah olarak yer aldığını anlattı.

"KORONAVİRÜS ENDİŞESİ KANSERDE ERKEN TANIYI GECİKTİRİYOR"

Prof. Dr. Serdar Turhal, yaklaşık son 1 yıldır hastaneye gidildiğinde koronavirüse yakalanacağı endişesinin de kanserde erken tanıyı geciktirdiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Kronik hastalıkları ve çeşitli sağlık problemleri olan pek çok birey, hastaneye gittiğinde koronavirüse yakalanabileceği endişesiyle evde kalmaya devam ederek sorunu ertelemeye çalışmaktadır. Ancak virüsten korunmak isterken, özellikle kanser gibi erken tanının çok önemli olduğu hastalıklarda geç kalınması ve tanı sonrası tedavi süreçlerinin aksatılması da hayati risklere yol açabilmektedir. Hastalık şüphesi olanlar ve hastalar hastaneye gitmekten çekinmemelidirler. Hastanelerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmekte, her hastadan sonra kullanılan aletler sterilize edilmektedir. Hastalar kendi hijyen kurallarına dikkat ederek hastaneye mutlaka başvurmalıdır.

Ayrıca kanser hastaları hem Kovid-19 bulaşması hem de Kovid-19'a bağlı ölüm riski açısından en riskli grupta bulunmaktadır. Aşılama takviminde kanser hastaları mutlaka öncelikli grup içinde olmalıdır. Elimizdeki verilere göre bir kanser hastasının Kovid pozitif olması durumunda ölüm riski yüzde 5-10 civarındadır. Genel durumu iyi olan her hastaya olduğu gibi kanser hastasına da aşı yapılması önerilmektedir. Evre ile ilgili bir kısıtlama da yoktur, her evrede bu aşılar yapılabilmektedir."​​​​​​​