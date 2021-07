Aşılama nerede düşükse orada vakalar yüksek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında, Beştepe’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Delta varyantlı vaka sayısının Türkiye genelinde giderek arttığına dikkat çeken Bakan Koca, özetle şu bilgileri verdi:

AŞI ZORUNLU OLUR MU?

“Şu an zorunlu aşıyı gündeme almak istemiyoruz. Daha çok vatandaşı ikna etme yöntemini kullanmak istiyoruz. Gerektiğinde ayağına gitme dahil, her yöntemi denemek istiyoruz. Bunu da sahada yaygın şekilde yapıyoruz, her geçen gün artıyor. Doğu, Güneydoğu düşük, oralarda da artışın olduğunu görüyoruz. Hakkâri’de yüzde 50, Şırnak 40 oldu. Kars da benzer şekilde... Adıyaman yüzde 50’ye yakın ama bizim daha vatandaşın ayağına gidip mobil yoğun ekiplerle devrede olmamız gerekiyor. Vatandaşı ikna etme dışında yaptırımla yapmak istemiyoruz. Özel sektör yapabilir mi? O bizim dışımızda.

36 İLDE DELTA VAR

Vatandaşın bunu bilerek aşılanması gerekiyor. En az bir doz aşısını yaptıran, 18 yaş ve üzeri tanımlanan kişilerde yüzde 70’i hedefledik. Şu anda yüzde 61’i bulduk. Delta varyantlı vaka sayıları giderek artıyor. 750’leri buldu, il sayısı ise 36. Delta Plus üç ilde görüldü. Son dönemde, son bir haftada özellikle çarşambadan itibaren, düşmesi gereken vakanın düşmediğini, hafta sonu bir önceki hafta sonuna göre yüzde 20’lere yakın bir artış olduğunu görüyoruz. Beklediğimiz düşüş olmadı. Bu artışların da özellikle aşılamanın düşük olduğu yerlerde kendini gösterdiğini tespit ettik. Diyarbakır, Şırnak, Batman, Adıyaman gibi bazı illerimiz bir artış içinde... Doğu ve Güneydoğu’da, yani genel olarak aşı oranının düşük olduğu yerlerde artış yaşanıyor... O nedenle yoğun aşılama gerekiyor. Bayrama kadar o bölgelerde mutlaka yoğun aşılama yapmalıyız.”

KISITLAMA ÖNERMİYORUZ

Bakan Koca, kısıtlamaların yeniden gündeme gelip gelmeyeceği konusunda şunları söyledi: “Herhangi yeni kapatma, kısıtlama önermiyoruz. Toplumsal bağışıklık olana kadar tedbirlere herkesin hassasiyet göstermesini, maske-mesafe-tedbirine uymasını, kişisel güvenlik çemberini korumaya önem göstermesini istiyoruz. Kapalı ortamda maskeye devam. Yoğun aşılamanın yapılabilir olması, toplumsal bağışıklığın olması dördüncü dalgayı önleyebilir. Toplumsal bağışıklık yüzde 70, hatta 80 olduğunda salgın biter veya azalır, en azından normal hayata dönülür.”

SINOVAC İDDİALARI

Çin’in Sinovac aşılarının kullanımının durdurulmasıyla ilgili iddialara Bakan Koca, şöyle yanıt verdi: “450 flakonla ilgili, flakon ve kutu tarihindeki uyumsuzluk nedeniyle durdurulmuştu, 2 gün o da. Şişeleme döneminde olan bir durum.

Bununla ilgili analizlerde güvenlik sorunu olmadığını, sadece 2 günlük tarihle ilgili olduğunu görünce aşılamaya devam ettik.

Rus aşısı Sputnik’in gelmesi de çok uzun sürmez. Devamının bu ay, bayramdan sonra gelmesini bekliyoruz. Ancak gelecek aşı sayısı daha net değil.”

