Aşılama haftaya başlıyor

Pandemiyi bitirmesi umulan koronavirüs aşısında Türkiye’deki ilk uygulamalar önümüzdeki hafta başlıyor. Koronavirüs aşısının bu kadar kısa sürede üretilmesinin pandeminin sonlandırılmasında çok ciddi bir dönemeç olduğunu söyleyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, aşılama çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Her ilde sağlık personeli öncelikli aşılanmaya başlanacak. Önümüzdeki hafta çarşambadan itibaren hızlı bir şekilde aşılar vurulacak. Aile hekimleri de 65 yaş üstü vatandaşlarımızı, ek hastalığı olan vatandaşlarımızı davet ederek aşılamaya başlayacaklar.

Biz aşılama hizmetlerinde Türkiye olarak çok güçlü bir ülkeyiz. Aşı takip sistemimiz son derece iyi çalışıyor. O nedenle herhangi bir izdihama yol açmadan randevu ile aşılarımızı çok hızlı bir şekilde; günde 1 milyonun üzerinde kişiye yapabilecek şekilde ilgili genel müdürlüğümüz, halk sağlığı genel müdürlüğümüz çalışmalarını tamamlamış durumda. Çok kısa bir sürede, yeni yılın ilk ayı içerisinde aşılamalar hızlı bir şekilde yapılacak. Kısa süre içerisinde en az 100-120 milyon doz aşı temin etmemiz gerekiyor, özellikle kış ayı döneminde. O nedenle bakanlığımız aşı tedariki ile ilgili farklı seçenekleri de masaya yatırdı. Ama yerli aşının üretilmesinin de nisan ayında gerçekleşeceği düşünülüyor. Aşı olsak da maske, mesafe, temizlik kurallarına uyacağız."