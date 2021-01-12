Aşıla mobil uygulaması nedir? Koronavirüs aşıla uygulaması indirme ekranı

Koronavirüs aşı kayıtları aşıla mobil uygulaması üzerinden alınacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılacak olan aşı ile ilgili açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni tip koronavirüs aşı kayıtlarının alınacağı Sağlık Bakanlığının geliştirdiği aşıla mobil uygulaması, https://mobilmarket.saglik.gov.tr adresi üzerinden indirilebilecek. İşte konu ile ilgili detaylar

AŞILA MOBİL UYGULAMASI NEDİR?

Bu uygulama ile vatandaşlar aşılanma sürecini takip edebilecekler.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘Covid-19 pandemisi ile mücadelede aşılama en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen AŞILA Mobil Uygulaması ile hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın aşılanma sürecini takip edebilecektir.’ denildi.

Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Önce kayıt sonra aşı yapılacak.

AŞILA MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.

AŞILA MOBİL UYGULAMASI İNDİRME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.