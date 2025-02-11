Asil Nadir’in Kıbrıs halkına vasiyeti: Bu topraklara sahip çıkın

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Kıbrıslı ünlü işinsanı Asil Nadir, dün gece bir süredir yoğun bakımda tedavi edildiği hastanede vefat etti. 1990’lı yıllarda İngiltere ve Türkiye’deki yatırımlarıyla ön plana çıkan ve bir dönem dünyanın en zengin işinsanları arasına giren Asil Nadir, son bir yıldır çoklu organ rahatsızlıklarından tedavi görüyordu. Son olarak bağırsakları ve akciğerlerinden rahatsızlanan Nadir, geçen hafta başkent Lefkoşa’da hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Nadir’in geçen hafta hayatını kaybettiği haberleri de çıktı ancak doktorları yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

ÖMRÜMÜ FEDA ETTİM

Asil Nadir’in ölüm haberini eşi Nur Nadir, duyurdu. Nur Nadir eşinin vasiyet niteliğindeki mesajını da yayınladı. Asil Nadir, Kıbrıs Türk halkına son mesajında şu ifadeleri kullandı: “Benim aziz Kıbrıslı kardeşlerim, ömrüm ve gücüm yettiğince sizlere onurlu yaşam mücadelenizde destek olmak ve kalkındırmak istedim. Tüm Kıbrıslıların onurlu yaşam mücadelesi ve davası için ömrümü, emeklerimi ve tüm imkânlarımı feda ettim. İhanet edenler her daim içimizdeydi ama her şeye rağmen hiç pes etmedim.





Asil Nadir’in ikinci eşi Nur Nadir’den iki çocuğu olmuştu.

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LÜTFEN PES ETMEYİN

Lütfen siz de pes etmeyin. Bu memleket bizim, bu topraklar bizim, bu kurumlar da bizim; önce birbirinize sonra da benim size bıraktığım projelere sahip çıkın.Sevgili kardeşlerim bu topraklarda doğmuş ve ölmüş bir Kıbrıslı olarak size vasiyetim her şeye rağmen bu topraklara sahip çıkmanızdır. Hayatım boyunca etrafımda olan fakat benim onurlu yaşama mücadelemde destek olmayan ve ekmeğimizi yiyip insanlık sınavından geçemeyenler son yolculuğumda bulunmasınlar. Ölüm bir haktır. En azından bu tiyatroya ara versinler. Benim vefakâr eşim Nur Nadir ve iki çocuğum Lisa Nur Nadir ve Mertselim Asil Nadir’i güzel yüreklerinize emanet ettim. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili vasiyetimi eşim Nur Nadir’e bıraktım. Bu topraklar bizimdir. Birlik içinde sahip çıkın. Daha güzel bir dünya da tüm güzel yüreklerle buluşmak üzere. Birbirinize emanet olun”

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TATAR: İZ BIRAKTI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin tatar, Asil Nadir’in KKTC ve Türkiye’ye yaptığı yatırımlarla ve ekonomik alanda başarılarıyla iz bıraktığını söyledi. Tatar, yayınladığı mesajında “Asil Nadir’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Hizmetleri her zaman hatırlanacaktır, unutulmayacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE’NİN EN ZENGİNLERİNDENDİ

1941’de Kıbrıs’ın Lefke kasabasında doğan Asil Nadir, 1980’li yıllardan başlayarak İngiltere’nin en büyük işinsanları arasına girdi. Konfeksiyondan gıdaya varıncaya kadar birçok sektöre yatırım yapan Nadir, Türkiye’de de elektronik ve medya alanına yaptığı yatırımlarla ismini duyurdu. 2010 yılında İngiltere’de kurduğu Polly Peck adlı şirkette yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Nadir, 2016’da Türkiye’ye iade edilmiş ve KKTC’de yaşamaya başlamıştı. Nadir’in iki evliliğinden 6 çocuğu bulunuyor. Nadir, bugün kurucusu olduğu Kıbrıs gazetesi önünde düzenlenecek törenin ardından Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki aile mezarlığında toprağa verilecek.