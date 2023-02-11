Asıl kahraman Türk halkı

Haberin Devamı

Yunanistan’ın konsolosluk basın müsteşarı Dimitrios Moustaklis “Ekiplerimiz Hatay’da. Yaklaşık 50 kadar Yunan personel sahada görev yapıyor. AFAD’la koordine çalışıyorlar. Ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Ancak gerçek kahraman Türk halkı” dedi. Rusya Acil Durumlar Bakanı Danışmanı Danial Martinov “Profesyonel ekiplerimizi Türkiye’ye gönderdik. Birlikte bu acıyı aşacağız” açıklaması yaptı. İspanya’dan gelen arama-kurtarma ekibi “Bomberos GIRECAN” da Twitter’dan halkın kendilerine verdiği pidelerin fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü: “Bizi yolda durdurup bu yemekleri verdiler. Ne kahvaltıya ne de başka bir şeye para ödetiyorlar. Tüm halk acil kurtarma ekibine dönüşmüş. Unutmayın, başkahraman onlar. Bizler sadece birer umuduz.” (Seda Türkoğlu)

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Saha raporu: Bölgedeki Hürriyet ekibi son durumu anlattı Haberi görüntüle

ZEYNEP HANIM KORKMA DANİEL BURADA

Hatay’a Almanya’dan gelen arama-kurtarma ekibi kısa sürede çok zorlu operasyonlara imza attı. Bir görevlinin enkaz altındaki kadını kurtarırken söylediği sözlerin videosu da izleyen herkesi duygulandırdı. Alman görevli, Türk doktorlardan öğrendiği birkaç Türkçe kelime ile enkaz altındaki kadını sakinleştirmeye çalışırken, “Zeynep Hanım, Daniel burada korkma” diye seslendi.

DÜNYA KOŞTU GELDİ

Türkiye’de halihazırda 60’tan fazla ülkeden arama-kurtarma ekibi görev yapıyor. Son verilere göre, 725 kişilik personeliyle Azerbaycan sahada en kalabalık ekibe sahip ülke. Azerbaycan’ı 450 personel ile İsrail takip ederken, Fransa’nın 204, Hindistan’ın 201, KKTC’nin 200, ABD’nin 159, Macaristan’ın 156, Rusya’nın 150, Irak’ın 150, Meksika’nın 145, Avusturya’nın 105, Bosna Hersek’in 104, El Salvador’un 100, Gürcistan’ın 100 ve Özbekistan’ın 100 kişilik ekibi bulunuyor. Bu ülkelerin dışında 70’e yakın ülke, farklı sayıdaki ekibiyle AFAD ile koordineli bir şekilde arama-kurtarma çalışmalarında yer alıyor.

Gözden Kaçmasın Dünya çifte depremi analiz ediyor... Devasa enerji açığa çıktı Haberi görüntüle

AZERBAYCAN

Depremden hemen sonra Türkiye’ye gelen Azerbaycan ekibi, Kahramanmaraş’ta 44 kişiyi enkazdan aldı.

Haberin Devamı

İNGİLTERE

İngiliz kurtarma ekipleri, depremden 68 saat sonra bir anneyle oğlunu enkazdan kurtarmayı başardı.

UKRAYNA

Toprakları işgal altında olan Ukrayna, Türkiye’ye en kalabalık ekiplerden birini gönderen ülke oldu.

İSPANYA

Gemiyle İskenderun’a yardım gönderen İspanya’nın ekipleri Adıyaman’da enkazdan önemli sayıda kişi çıkardı.

ROMANYA

Romanya’dan gelen arama-kurtarma timleri Hatay’da zorlu enkazlara girerek hayat kurtardı.

Haberin Devamı

POLONYA

Polonyalılar hem Adıyaman’da çok sayıda hayat kurtardı hem de Kahramanmaraş’a sahra hastanesi kurdu.

EL SALVADOR’UN VEFASI

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador, 14 Ocak 2001’de 7.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. 700 kişinin öldüğü, 2 binden fazla kişinin kaybolduğu deprem sonrası ülkeye ilk ulaşan arama-kurtarma ekiplerinden biri de Türkiye’den GEA oldu.

Bunu unutmayan El Salvador yönetimi, Kahramanmaraş depreminin ardından sonra eğitimli personel ve arama köpeklerini Türkiye’ye yolladı. (Eyüp Serbest)

Haberin Devamı