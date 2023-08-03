‘Asıl beka sorunu emeklinin durumu’

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ANKARA’da TÜMEMEKDER’i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na genel başkan yardımcıları Hasan Efe Uyar, Aysu Bankoğlu ve Aylin Yaman ile Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşlik etti. Kılıçdaroğlu, emeklilerin sesini gittiği her yerde duyurmaya çalıştığını belirterek, “Geldi yaşınız emekli oldunuz. Çalıştığınız süre içerisinde döktüğünüz her alın teri bu ülkenin kalkınmasına, büyümesine katkı vermiştir. Çalışırken ayrıca prim ödediniz. ‘İleride emekli olacağım, param kalsın, değerlensin, emekli olduğumda da insanca geçineyim, bir aylığım olsun’ dediniz. Devlet, sosyal güvenlik priminizi aldı; yatırdı, şimdi emekli oldunuz. Bir kanun çıktı, kanuna itiraz ettim. Ama kimse kusura bakmasın, herkes sessizliğini korudu. Neydi çıkan kanun? Ne kadar çok prim öder ve çalışıyorsanız; o kadar düşük emekli aylığı alıyordunuz. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir kanun var? Ama çıktı” diye konuştu.

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‘HAKLARINIZI SAVUNUN’

Çağdaş bir ülkede emeklilerin emekli olduktan sonra hayatlarının baharını yaşaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Emekli dediğiniz kişi, açlık sınırının altındaki bir aylığa mahkûm edilir mi? Emeklilerin yüzde 80’i açlık sınırının altında maaş alıyor. Yıllar yılı emek harcadınız, vergi ödediniz şimdi açlık sınırının altında bir maaşa sizi mahkûm ediyorlar. 14 milyon emekli, açlık sınırının altında bir aylığa mahkûm ediliyor. Asıl beka sorunu budur. Haklarınızı savunun. Size sağlanan tek imkân bedava otobüs bileti; şehir içinde gezebilirsin. Başka hiçbir avantaj yok.”

CHP’DEN MECLİS’E AKBELEN ÇAĞRISI

- CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Akbelen ormanları ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) olağanüstü toplantıya çağıracaklarını belirtti. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tüm muhalefet partilerinin mutabakatıyla ve partimiz listelerinden seçilen milletvekillerinin imzalarıyla Meclis Genel Kurulu’nu Akbelen’de yaşanan katliam ve çevre gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verdik” dedi.