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Âşık Veysel’in bilinmeyen kareleri... Usta gözlerden 'Gönül Gözü'ne

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#Âşık Veysel#Fikret Otyam#Ara Güler
Âşık Veysel’in bilinmeyen kareleri... Usta gözlerden Gönül Gözüne
Rıza Özel
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 07:00

UNESCO 2023’ü ünlü ozanımız Âşık Veysel’in yılı ilan etti. Ölümünün 50’nci yılında UNESCO üyesi 193 ülkede anılacak olan Veysel’in bugüne kadar hiç yayınlanmamış ve pek bilinmeyen fotoğrafları da ortaya çıktı. Üstelik Fikret Otyam ve Ara Güler gibi ustaların objektifinden...

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Gazeteci ve fotoğrafçı Gürsel Gökçe, Âşık Veysel’in torunu olan eşi Nazender Süzer Gökçe ile “Basında ve Ustaların Objektifinden Âşık Veysel” adlı bir kitap hazırladı. Kitapta büyük sanatçının gün yüzüne çıkmamış az bilinen fotoğraf kareleri de yer alıyor. 352 sayfalık esere koyulan dönemin usta foto muhabirleri Fikret Otyam, Ara Güler, Ozan Sağdıç, Ergün Çağatay, İsa Çelik, Mustafa Türkyılmaz’ın kareleri ilgi çekiyor.

Âşık Veysel’in bilinmeyen kareleri... Usta gözlerden Gönül Gözüne

ÖZEL BİR ESER

Gürsel Gökçe, 2010 yılında bir sergi olarak planladıkları “Basında ve Ustaların Objektifinden Âşık Veysel”i genişleterek 2023 yılına özel bir yayın haline getirdiklerini anlattı. Kitabın editörlüğünü de yapan Nazender Süzer Gökçe ise ölümünün 50’nci yılında UNESCO’nun 2023’ü Âşık Veysel yılı ilan etmesinden torunu olarak onur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Torun Gökçe, “Gönül gözünün zengin pınarlarını aktarmak, arzu ve inancıyla gören gözlere, gönül gözü ile gören Âşık Veysel’in dünyasını anlatmak istedik” dedi.

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Âşık Veysel’in bilinmeyen kareleri... Usta gözlerden Gönül Gözüne

ELMA AĞACININ ALTINDA...

Ergun Çağatay’ın 1970 yılında çektiği az bilinen karesinde Âşık Veysel kızkardeşi Elif Keçeli ve torunu Nergis Keçeli ile evinin bahçesindeki elma ağacı önünde poz veriyor. Çekildiği döneme göre iki fotoğrafın renkli olması dikkat çekiyor.

Âşık Veysel’in bilinmeyen kareleri... Usta gözlerden Gönül Gözüne

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#Âşık Veysel#Fikret Otyam#Ara Güler

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