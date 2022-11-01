Âşık Veysel’in bilinmeyen kareleri... Usta gözlerden 'Gönül Gözü'ne

Haberin Devamı

Gazeteci ve fotoğrafçı Gürsel Gökçe, Âşık Veysel’in torunu olan eşi Nazender Süzer Gökçe ile “Basında ve Ustaların Objektifinden Âşık Veysel” adlı bir kitap hazırladı. Kitapta büyük sanatçının gün yüzüne çıkmamış az bilinen fotoğraf kareleri de yer alıyor. 352 sayfalık esere koyulan dönemin usta foto muhabirleri Fikret Otyam, Ara Güler, Ozan Sağdıç, Ergün Çağatay, İsa Çelik, Mustafa Türkyılmaz’ın kareleri ilgi çekiyor.

ÖZEL BİR ESER

Gürsel Gökçe, 2010 yılında bir sergi olarak planladıkları “Basında ve Ustaların Objektifinden Âşık Veysel”i genişleterek 2023 yılına özel bir yayın haline getirdiklerini anlattı. Kitabın editörlüğünü de yapan Nazender Süzer Gökçe ise ölümünün 50’nci yılında UNESCO’nun 2023’ü Âşık Veysel yılı ilan etmesinden torunu olarak onur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Torun Gökçe, “Gönül gözünün zengin pınarlarını aktarmak, arzu ve inancıyla gören gözlere, gönül gözü ile gören Âşık Veysel’in dünyasını anlatmak istedik” dedi.

Haberin Devamı

ELMA AĞACININ ALTINDA...

Ergun Çağatay’ın 1970 yılında çektiği az bilinen karesinde Âşık Veysel kızkardeşi Elif Keçeli ve torunu Nergis Keçeli ile evinin bahçesindeki elma ağacı önünde poz veriyor. Çekildiği döneme göre iki fotoğrafın renkli olması dikkat çekiyor.