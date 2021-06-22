Aşıdan sonra duş alınır mı? Sinovac ve Biontech aşısı sonrası banyo yapılır mı?

Aşıdan sonra banyo yapılır mı sorusu, aşı vurulan kişilerin gündemini oluşturuyor. Aşı sonrası duş alıp almama konusuna değinen uzmanlar, aşı olunan bölgenin muhafazası hususunda bazı bilgiler verdi. Peki, aşıdan sonra banyo yapılır mı? İşte, aşı sonrası banyo yapmanın fizyolojik etkileri hakkında önemli açıklama

AŞIDAN SONRA BANYO YAPILIR MI?

Prof. Dr. Dilek Arman, “Aşı olunan gün banyo yapılmamalı önerisine uymak doğru mu?” sorusuna “Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, “Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz” diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz” yanıtını verdi.

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