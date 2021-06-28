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Aşıdan sonra ağrı kesici içilir mi?
Aşıdan sonra ağrı kesici içilir mi sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Aşı vurulan pek çok kişinin gün içerisinde oluşan ağrıları dolayısıyla kullanmak istediği ağrı kesici, aşıya etki edip etmeyeceği ile araştırılıyor. Peki, aşıdan sonra ağrı kesici içilir mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Uzmanların yaptığı açıklamalara göre aşı günü ağrı kesici veya ateş düşürücü olarak parasetamol içeren ilaçların kullanılması aşının etkisini azaltmaz. Aşıya bağlı kol ağrısı, kızarıklık şişlik gibi durumlar ortaya çıkması halinde parasetamol içeren bu tür ilaçlar rahatlıkla kullanılabilir.