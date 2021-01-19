Aşıdan önce ve sonra alkol zararlı mı?

İşte sorular ve yanıtları:

Dünyada aşı olup ağır geçirenlerle, plasebo grubundan ağır geçirenlerin yüzdesi nedir?

Aşı olup da hastalığı plasebo (tuzlu su) grubuna göre ağır geçiren bir olgu bildirilmemiş olup aşı olduktan sonra antikor seviyesi tam oluşmadan virüse tekrar yakalanan kişilerden çok azı hastanelerde takip altına alındı. Bu kişiler de kısa sürede taburcu edildi. Örneğin ülkemizde CoronaVac aşısı faz-3 çalışması ara sonuçlarında 29 COVID-19 vakasına ulaşıldığı açıklandı. Bunun sadece 3 tanesi aşı olanlarda, 26’sı plasebo dediğimiz gerçek aşı verilmeyenlerde saptandı. Farklı ülkelerde faz-2 ve faz-3 çalışmalarında benzer sonuçlar açıklandı.

RUSLAR DA UYARDI

Aşı olmadan kaç gün önce alkol alımını kesmek gerekiyor?

Salgın döneminde alkol almak, COVID-19 enfeksiyonu ve komplikasyonları bakımından büyük bir risk oluşturuyor. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere birçok sağlık kuruluşu, COVID-19 mücadelesi sürecinde alkol kullanımını kesinlikle önermiyor. Aşı yapılmasıyla bağışıklık sisteminde virüse karşı güçlü bir savunma mekanizmasının oluşmasına alkol negatif bir etki yapacak ve aşının etkinliğinde azalmaya neden olacaktır. Bu aslında tüm aşılar için geçerli. Zaten Rus sağlık yetkilileri de Sputnik V aşısı yaptıracaklara aşı öncesi ve sonrası belirli bir dönem kesinlikle alkol alınmaması gerektiğini belirtti.

İngiltere’de yapılan bir araştırmada da alkol alımının virüsle mücadele için antikor oluşturmada çok önemli olan lenfositler gibi beyaz kan hücrelerinin seviyelerini önemli oranda azalttığı bildirildi. Pnömokok aşıları için de alkol kullanımının aşıya karşı verilen inflamatuar cevabı bir miktar baskıladığına dair bilimsel verilere sahibiz. Bu anlamda aşılanacakların aşıyı yaptırmadan önce ve sonra alkolden uzak kalması aşının vereceği faydayı artıracaktır diyebiliriz. Aşı olmadan 10 gün önce, aşı olduktan sonra da bir ay alkol kullanılmamasını öneriyoruz.

VİRÜSÜN ZARARI DAHA BÜYÜK

Faz-3 çalışmaları tamamlanmadan aşı uygulamasına başlamak doğru mu?

Faz-3 çalışmalarının ön sonuçları raporlandı ve başarılı sonuçlar açıklandı. Nihai sonuçlar da kısa bir sürede açıklanacaktır. Bizler güvenlik testlerinden geçen aşıyla insanlarımızı buluşturarak, virüsün oluşturduğu zararları azaltmak zorundayız. Bu konuda resmi açıklamalara itibar etmek gerekiyor.

3 milyon dozdan sonraki yol haritası nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığımız tarafından mart ayı başına kadar Sinovac firmasına ait 50 milyon doz CoronaVac aşısı yapılacak. Buna ek olarak BioNTech-Pfizer firmasının ürettiği aşıların da 2021 yılının mart ayına dek 4.5 milyon doz gelmesi bekleniyor. Daha sonra da varılacak mutabakata göre 30 milyon doza kadar aşı temin edileceği bilgisine sahibiz. Mayıs ayından itibaren de milli ve yerli aşılarımızın aşılama takviminde kullanılmaya başlanacağını düşünüyorum.