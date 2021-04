Aşıda tercih başladı: İsteyene BioNTech, isteyene Sinovac

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “2 milyon 800 bin doz BioNTech aşısı elimizde. 10 gün içinde bu sayı 4.5 milyona ulaşacak. Bu aşı her ilde belli hastanelerde uygulanacak” ifadelerini kullanmıştı. BioNTech aşılarının birinci dozları dün saat 10.00 itibari ile Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu alırken yaptıkları seçime göre, aşı odalarına yönlendirildi.

BİR ŞİŞEDE 6 KİŞİLİK DOZ

BioNTech aşısı, Sinovac’tan farklı olarak uygulanmadan önce 10 kere çevriliyor. Öncelikle oda sıcaklığında bekletilen aşılar, daha sonra uygulanıyor. Bir şişeden 6 kişiye aşı uygulanıyor. 0.3 mililitre kadar uygulanıyor o yüzden ayrı bir enjektörle vuruluyor. İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit aşı uygulamaları hakkında şu bilgileri verdi: “Şu an bulabildiğimiz aşıyı yapma aşamasındayız. Sinovac aşısı şu an yarıyor. Yatan hasta yaş ortalaması 60’ın üzerindeyken bu yaş ortalaması düştü. Yan etkiler konusunda elimizde bilimsel veri yok, bilgiler ve öngörülerden ibaret. BioNTech aşısının her şeyi farklı, mekanizmasından tutun da uygulama şekli, saklama koşullarına kadar. Sinovac 2-8 derecelik dolaplarda, tekli olarak muhafaza ediliyor. BioNTech uzun süre saklanacaksa -70 gibi soğukluk istiyor.”

ATEŞİ OLANA YAPILMAYACAK

BioNTech, 38 derece ve üzerinde ateşi olan kişilerde, henüz kesin tanı konulamamış akut hastalıklarda, kronik hastalıkların akut atakları sırasında ertelenecek.

ÖZEL DOLAPLARDA SAKLANIYOR

Türkiye’ye getirilen ve Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirilen 2.8 milyon doz BioNTech aşısı, tasarlanan özel odalarda eksi 70-80 derece arasında saklanıyor. Sevk edilen aşı sayısı nisanda 4.5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının Türkiye’ye getirilme çalışmaları da devam edecek.

İŞTE BIONTECH’İN KULLANMA KILAVUZU: BEKLETMEDEN, ÇALKALAMADAN

Sağlık Bakanlığı, daha önce Çin’in ürettiği korona aşısı Sinovac için çıkardığı uygulama kılavuzunu, şimdi de ülkede ilk kez kullanılmaya başlanan Alman BioNTech’in Amerika firması Pfizer ile ürettiği mRNA aşısı için hazırladı. Bakanlığın uygulama kılavuzunda şu ayrıntılar yer aldı: “Enjektörsüz olarak sunulan aşı şişeleri, sert sarsıntılardan ve darbelerden korunacak. Kullanılmadan önce sulandırılarak seyreltilecek. Şişe sulandırılmadan önce nazikçe ve yavaşça 10 kez ters yüz edilecek ancak kesinlikle çalkalanmayacak.

ODA SICAKLIĞINDA

Oda sıcaklığındayken sulandırılacak. Flakon (aşı şişesi) sulandırıldıktan sonra en geç 6 saat içinde kullanılacak şekilde planlanma yapılacak. Sulandırılma işlemini takiben ampulde kalan serum fizyolojik çözeltisi uygun şekilde imha edilecek, başka bir aşının sulandırılması için kullanılmayacak. Aşı sulandırıldıktan sonra, Sağlık Bakanlığı tarafından bu aşıya özel olarak dağıtılan 1 ml’lik enjektöre çekilerek uygulanacak. Başka bir enjektör kullanılmayacak. Aşı bekletilmeden, 0.3 ml olarak 90 derece açı ile kas içine uygulanacak.

4 HAFTA ARAYLA 2 DOZ

En az dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak vurulacak. İkinci bir talimata kadar aktif COVID-19 hastasına, 180 gün içerisinde COVID-19’u geçirmiş (PCR testiyle doğrulanmış) ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temas etmiş kişilere yapılmayacak.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara