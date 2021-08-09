Aşıda son pişmanlık

Turan, “Aşısız grupta her yaştan hasta var. Aşılanmamış genç popülasyonun da Delta varyantıyla çok ciddi etkilendiğini görüyoruz. Aşılanmamış önemli bir grup yoğun bakımda. Bunun dışında ikinci bir grup var ki, iki doz Sinovac sonrası hatırlatma dozunu olmamış gruptan bahsediyoruz. Onlar da yoğun bakım ihtiyacı duyuyorlar. Yoğun bakımda her yaştan hasta var. Genç yaş popülasyonu ise özellikle aşılanmadıkları için artmakta” dedi.

NEFES ALAMAYINCA...

Turan, vatandaşlara da aşı çağrısında bulundu: “Herkesi aşılarını olmaya çağırıyorum. Mutlaka aşı şemalarını tamamlamaları gerekir. Aşılanmadıkları için çok pişman çok sayıda yoğun bakım hastası var; ‘Ben neden bu kadar ağır bir solunum yetmezliği yaşıyorum’ diye. Aşılanmamış bireylerin pişmanlıkları yoğun bakım sürecinde net bir şekilde yansıyor ve bizler adına da çok üzücü bir durum tabii ki. Çünkü elimizdeki tek silah şu an aşı.”

YENİ PİK UYARISI

Turan, eylül ayında yeni pik ihtimaline karşı önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, “Etkin aşılamayla devam edebilirsek hastaneye yatış, yoğun bakım yatış oranları önceki piklerden daha az olabilir. Beklentimiz bu yönde” ifadesini kullandı.

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