Aşıda sıkıntı yaşamayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camisi’nde kıldıktan sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan özetle şunları söyledi:

(Aşı tedariki): “Aşı tedarikinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda bir defa zaten elimizde aşımız var. Yeteri derecede var. Ve Rusya’dan yine yaptığımız görüşmelerle, Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek. Görüşmelerimizi yaptık. Hatta gerekirse Sayın Başkan ile de görüşmemizi yapacağız. Yani ben Sayın Putin ile yapacağımız görüşmeden de bu işle ilgili çok ciddi miktarda Sputnik aşısı inşallah Rusya’dan gelecek.

BIONTECH DE GELECEK

Bu arada Biontech ile ilgili Almanya’dan, onun verilmiş sözü var. O da inşallah gelecek. Ve bazı ihtimaller diyorum, çünkü görüşmeyi henüz yapmadım ama Şi Cinping (Çin Devlet Başkanı) ile de önümüzdeki ayın ilk yarısında bu konu ile ilgili bir görüşmemiz olacak. Oradan da tekrar ciddi miktarda aşının gelmesiyle zaten bu sayıyı yakalamış olacağız. Ben inşallah fevkalade bir durum olacağına inanmıyorum.

Yerli aşıyla da şu anda üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız, yoğun bir çalışmanın içindeler. Bana öyle geliyor ki, onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum. Eylül-ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum. Üniversitelerimizin Erciyes gibi, aynı şekilde Ankara’daki üniversitelerimiz, onların da çalışmaları var. Büyük ihtimalle eylül -ekim gibi oralardan da aşılarımız üretime geçmiş olacak.”

GÜNEY KIBRIS DÜRÜST DEĞİL

Erdoğan Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili de şöyle konuştu: “Güney Kıbrıs’a güvenmiyorum, inanmıyorum. Hiçbir zaman dürüst davranmadılar. Şimdi iki-üç ay sonrasına atıldı. Ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dürüst değiller. Bunlar Bürgenstock zirvesinde yapmış olduğumuz görüşmede de yalan söylediler, aldattılar. Onun neticesinde yapılan referanduma da saygı duymadılar. Kuzey, yüzde 65 ‘evet’ derken, ‘güney’ tam aksine bir o kadar ‘hayır’ dedi. Bunlar yalancı. Dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyi yapıyorlar. Geçenlerde biliyorsunuz, bazı görüşmeler Dışişleri Bakanlarımız arasında yapıldı. Yine geldiler, farklı farklı şeyler söylüyorlar. Dürüst davrandıkları zaman bizden dürüstlüğü görecekler. Ama dürüst davranmadıkları sürece bunlarla bir anlaşmaya varmak mümkün değil.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanını ziyaret etti. Erdoğan yan yana yatan annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan’ın kabirlerinin başında dua etti.

EMEKÇİLERE 1 MAYIS MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı: “Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, ücretten sosyal haklara kadar bütün alanlarda işçilerimiz için iyileştirmelere vesile olmasını temenni ediyorum.”

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