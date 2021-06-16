Aşıda rekora doğru... 1 milyonuncu doz yapıldı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 milyoncu doz aşının Kocaeli'nde yapıldığını duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gün içinde 1 milyonuncu dozun Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yapıldığını duyurdu.
Koca yaptığı paylaşımda:
1 Milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16:53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omuzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi?
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