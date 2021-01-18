MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAşıda hızla hedefe
GeriGündem Aşıda hızla hedefe
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aşıda hızla hedefe

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aşıda hızla hedefe
Abone Olgoogle-news

Koronavirüse karşı 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarıyla başlayan aşılama hızla devam ediyor.

Türkiye birkaç gün içinde, uzun bir süredir aşılama yapan Fransa, Danimarka, Arjantin gibi ülkeleri geride bırakarak en çok aşı uygulayan ilk 10 ülke arasına girdi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca analizleri tamamlandıktan sonra ‘Acil Kullanım Onayı’ verilen CoronaVac aşısı 28 gün arayla iki doz halinde yapılacak. Aşının ilk dozu yapılan sağlık çalışanlarının sayısı 700 bini aştı. Aşılamanın en yoğun olduğu yerlerden biri de Ankara Şehir Hastanesi. Aşı olan sağlık çalışanları bu anları birlikte fotoğrafladı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle