Aşıda hızla hedefe

Türkiye birkaç gün içinde, uzun bir süredir aşılama yapan Fransa, Danimarka, Arjantin gibi ülkeleri geride bırakarak en çok aşı uygulayan ilk 10 ülke arasına girdi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca analizleri tamamlandıktan sonra ‘Acil Kullanım Onayı’ verilen CoronaVac aşısı 28 gün arayla iki doz halinde yapılacak. Aşının ilk dozu yapılan sağlık çalışanlarının sayısı 700 bini aştı. Aşılamanın en yoğun olduğu yerlerden biri de Ankara Şehir Hastanesi. Aşı olan sağlık çalışanları bu anları birlikte fotoğrafladı.