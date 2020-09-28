Aşıda da ön cephedeler

Çin’de görülen ilk vakadan sonra koronavirüs dünyada yaklaşık 1 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Uzmanlar koronavirüsten korunmak için kesin çözümün aşı olduğunu söylerken Türkiye de Çin’de geliştirilen koronavirüs aşısının çalışmalarında yer alıyor. Türkiye’de aşı çalışmalarının yürütüldüğü 24 merkezden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, gönüllülere ilk aşılamayı bugün yapacak. Aşı çalışmalarında yer alacak 400 gönüllünün bir kısmı sağlık çalışanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi personeli.

NEGATİF ŞARTI

Aşı çalışmaları için bütün hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, şu bilgileri veriyor: “Aşı çalışmalarında gönüllü olmak isteyenlerden 400 kişilik bir liste oluşturdu. Bu listede yer alanların bir kısmı sağlık çalışanı. Gönüllülerin daha önce koronavirüs geçirmemiş olması gerekiyor. Bu yüzden gönüllülere PCR ve antikor testi yapılacak. Eğer her iki test de negatif çıkarsa gönüllülere aşı verilecek. 400 gönüllüye aşının ilk dozunu vereceğiz. İki hafta sonra ikinci dozu vereceğiz. Daha sonra gönüllülerimizi takip edilerek bütün yan etkileri aşı merkezine bildirecek.

PLASEBO ETKİSİ

Bazı gönüllülere plasebo, bazılarına ise Çin’in geliştirdiği aşı verilecek. Gönüllüler kendilerine hangisinin verildiğini bilmeyecek. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veya bağımsız sağlık kuruluşları müfettiş gibi aşı çalışmalarını denetleme hakkına sahip. Gönüllülerin aşı çalışmasını sonuna kadar götürme gibi bir zorunlulukları yok, ama çalışmada kalmalarını isteriz.

DÜNYANIN KURTULUŞU

30 milyondan fazla insan koronavirüse yakalandı. Bu derece büyük bir salgının kontrol altına alınması için en az toplumun yüzde 50’sinin bağışıklık kazanması lazım. Bu da 8-10 yıl demek. İnsanlığın bu kadar uzun bir süreye tahammülü yok. Dolayısıyla dünyanın kurtuluşu aşıların başarılı olmasına bağlı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak insanlık için umut olan aşı çalışmalarında yer aldığımız için mutluyuz.”

İKİ TARİHİ OLAYDAN BİRİ

Biyofizik Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Devrim Sarıbal, koronavirüsten dolayı yaklaşık 6 aydır ailesinden ayrı yaşıyor: “Koronavirüse karşı gönüllü olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Bütün Cerrahpaşa Ailesi aynı özveriyle çalıştı. Biliyoruz ki koronavirüse karşı en etkili çözüm aşı. Başından beri koronavirüse karşı mücadele veren bir sağlık çalışanı olarak aşı çalışmalarında yer almak istedim. Tarihte iki önemli olay vardır. Biri savaş diğeri ise salgın. Biz sağlık çalışanları salgınlarda görev alıyoruz. Dolayısıyla bizi salgından koruyacak aşının çalışmasında yer almak benim için bir görevdir.”

İNSANLIK GÖREVİMİZ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Dr. Mert Kuşkucu, aşı çalışmaları için gönüllü: “Laboratuvarda ortalama günde 100 civarında olan test sayımız pandemi sürecinde 1000’i geçti. Yoğunluktan dolayı 3 ay evlerimize gidemedik. Bu dönem bizim için yorucu ve özverili geçti. Bu dönemde başta rektör hocamız olmak üzere tüm hastane yönetimimiz ve çalışanlarımız bizlere destek oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi arayıp tebrik etti. Tıp tarihine baktığımızda ürettiği aşıyı kendi üzerinde deneyen birçok bilim insanı olduğunu görürüz. Ben de bu alanda çalışan bir bilim insanı olarak koronavirüs aşı çalışmasında gönüllü olarak yer almayı kendim için bir görev olarak görüyorum.”

BİLİMSEL BAKIYORUZ

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzman Dr. Yeşim Tok, aşı çalışmalarına bilimsel bir gözle baktığını söylüyor: “Pandemi nedeniyle ekip olarak bayramlarda, tatil günlerinde hatta hafta sonlarında bile çalışıyoruz. Bu yoğun çalışma akışında ailemize ve kendimize vakit ayırmakta zorlandığımız zamanlar da olabiliyor. Koronavirüs salgınını yakından gözlemleyebildiğimiz için aşı çalışmalarında gönüllü olmak istedik. Sağlık çalışanı olarak aşı çalışmasına katkıda bulunmak istedim.”

ÖRNEK OLMALIYIZ

Tıbbi Sekreter Gürhan Türker, aşı çalışmalarından umutlu: “Koronavirüsten önce ailemizle zaman geçirmeye fırsatımız oluyordu. Şimdi iş ne zaman biterse o zaman eve gidiyoruz. Mart ayından beri ailemle güzel vakit geçirmeye fırsatım olmadı. Ama sağlık çalışanları olarak bizim topluma örnek olmamız gerekiyor. O yüzden aşı çalışmalarına gönüllü oldum.”

GURUR VERİCİ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarında yer almalarının gurur verici olduğunu söylüyor: “Cerrahpaşa olarak Almanya tarafından geliştirilen aşının da çalışmalarına yer alıyoruz. Bu hem hastanemiz hem de benim açımdan gurur verici. İnşallah çalışmalar sonucunda etkili bir aşı bulup piyasaya sunarak tüm insanlığı koronavirüs pençesinden kurtarırız.”