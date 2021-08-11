Aşıda 3. rekor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün 1 milyon 508 bin 939 doz COVID-19 aşısı yapıldığını duyurdu. Koca, “Bugün üçüncüyüz! Son 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz COVID-19 aşısı yapıldı. 9 Ağustos, aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü. 1 milyon 582 bin 232 doz olan günlük rekoru yakalamak biraz bize, biraz da aşıya karar verme hızına bağlı. Biz yarın hazırız!” dedi.

Bakan Koca, 2 doz aşısını yaptıranların sayısının da 30 milyona ulaştığını belirterek, hiç aşı olmayanlardan harekete geçmesini istedi.

BUGÜN DE AZ DEĞİLİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan dün yaptığı ‘Bugün de az değiliz’ başlıklı paylaşımda ise dün 1 milyon 434 bin 181 doz aşı yapıldığını açıkladı. Bakan Koca’nın mesajı şöyle: “410.098 kişi ilk doz aşısını oldu. 812.852 kişi 2. doz aşısını, 211.231 kişi ise 3. doz aşısını yaptırdı. Yarın daha da fazla olalım.”

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